Ochsenhauser Firma erhält Genuss-Preise

Die in Ochsenhausen ansässige Firma „Sary Wagyu-Spezialitäten“ hat auf der Genussmesse Gusto in Ravensburg zwei Preise erhalten, sogenannte Kikeriki-Awards. Das teilt das Unternehmen mit. Als bestes Produkt der Region in der Kategorie „Aufstriche und Dips“ wurde das Wagyu-Schmalz „Mediterran“ prämiert, in der Kategorie „Fleisch- und Wurstwaren“ erhielt die Delikatess-Wagyu-Pastrami eine Auszeichnung. Als Wagyu-Rinder werden mehrere Rinderrassen japanischen Ursprungs bezeichnet. Ihr Fleisch gilt als Delikatesse. Die Ochsenhauser Firma züchtet Wagyu-Rinder, stellt Wagyu-Spezialitäten her und vertreibt sie.