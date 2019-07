Ochsenhauser Duo tritt in Malaysia an

Hugo Calderano und Simon Gauzy vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen treten ab Donnerstag beim ersten Turnier der dreiteiligen T2-Asia-Pacific-Table-Tennis-League in Malaysia an. Jedes einzelne der drei Turniere ist mit 500 000 US-Dollar dotiert. In Malaysia sind – bis auf Timo Boll – die 16 Besten der Welt am Start. Hugo Calderano, der vergangene Woche bei den Australian Open in Geelong einen sehr guten Eindruck hinterließ, Cho Seungmin und Marcos Freitas schlug und im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Xu Xin (China) fast auf Augenhöhe war, ist als Weltranglisten-Siebter regulär qualifiziert. Da Timo Boll verletzungsbedingt absagen musste, rückte Simon Gauzy auf. In Malaysia gibt es keine Gruppenphase, es wird von Anfang an in K.-o.-Runden gespielt. Die Auslosung für die beiden TTF-Profis ist happig. Beide müssen gleich im Achtelfinale gegen Top-Chinesen ran. Hugo Calderano trifft auf den Weltranglisten-Dritten Fan Zhendong, der sich zuletzt etwas verwundbar zeigte und deshalb die Spitzenposition im Welttischtennis an Xu Xin abtreten musste. Fast noch schwerer wird es für Simon Gauzy, der gegen Weltmeister Ma Long an den Tisch muss.

Bei den Regeln gibt es im Vergleich zum normalen World-Tour-Betrieb gewisse Abweichungen. Grundsätzlich geht es in jedem Satz nur bis zum elften Punkt – bei 10:10 folgt ein einziger Entscheidungspunkt. Wenn ein Match nach 24 Minuten noch nicht beendet ist, werden die nachfolgenden Sätze nur noch bis zum fünften Punkt gespielt.