Ochsenhauser Bürgermeister ehrt Blutspender

Bürgermeister Andreas Denzel konnte zahlreiche Auszeichnungen für einen besonderen Dienst an den Mitmenschen vergeben: die Ehrennadeln für mehrmaliges Blutspenden. Üblicherweise würde die Ehrung im Rahmen einer Sitzung des Gemeinderats erfolgen, so das Stadtoberhaupt in seiner Begrüßung, aber die Corona-Pandemie gebiete es, nach wie vor vorsichtig zu sein: „Sicherheit geht vor." Denzel bedankte sich bei den treuen Spendern und auch bei den DRK-Mitarbeitern, die für den Blutspendedienst verantwortlich zeichnen. Als Vertreter konnte er den ersten Vorsitzenden des DRK-Ortsverbands Ochsenhausen, Alex Ludwig, sowie von der Bereitschaft Ochsenhausen die Bereitschaftsleiterin Caroline Kösler begrüßen.

Er zeigte sich sehr froh, dass die Spendenbereitschaft in der Rottumstadt immer sehr groß sei. Und da Blut nicht künstlich hergestellt werden könne, sei die Bereitschaft, etwas von seinem Lebenssaft für andere zu spenden, umso wichtiger, erklärte Denzel in seiner Ansprache. „Unsere Gesellschaft lebt davon, dass Menschen Gemeinsinn zeigen, dass sie nicht nur an sich, sondern auch an andere denken.“ Und als Dank für diesen Gemeinsinn konnte er im Namen des Deutschen Roten Kreuzes zahlreiche Urkunden und Blutspender-Ehrennadeln verleihen.

Für zehn Mal Blutspenden wurden Catalin-Silviu Adam, Diana Baur, Markus Binder, Anna Gerster, Tobias Gruber, Patrick Hornung, Anna Patzelt, Tobias Rehm und Karin Wiedmann geehrt. Für 25-maliges Blutspenden ausgezeichnet wurden Nadine Aumann, Marian Dolderer und Joachim Hofherr. Doppelt so viele Spenden, also 50, gab es von Brigitte Baldauf, Manfred Frankenhauser, Christian Kindsmiller und Lucia Wiest. Noch öfter, nämlich 75 mal, waren Manfred Espenlaub und Gabriele Kellner beim Blutspenden. Die höchste Auszeichnung erhielt Gerhard Wild für 100-maliges Blutspenden.

Bürgermeister Denzel gratulierte den anwesenden Blutspendern zu ihrer Auszeichnung und rief gleichzeitig dazu auf, auch weiterhin zur Blutspende zu gehen. Er hoffe auch, so Denzel, dass das Beispiel der Spenderinnen und Spender andere dazu animiere, es ihnen gleichzutun.