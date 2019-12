Ochsenhausens U18 will weiße Weste wahren

Für den Volleyball-Nachwuchs des SV Ochsenhausen fallen schon an diesem Wochenende die ersten Entscheidungen. Während am Samstag die drei U12-Teams in Laupheim erst ihren zweiten Spieltag absolvieren, treten am Sonntag an selber Stelle die U18-Mädchen des SVO zum letzten Spieltag der Leistungsstaffel Württemberg Süd an.

Die ersten drei der Leistungsstaffel sind für die württembergische Meisterschaft im Bezirk Ost am 29. Februar qualifiziert. Bislang blieben die Ochsenhauserinnen noch ohne Niederlage, erst einen Satz musste man gegen den FV Tübinger Modell abgeben. Gegen dieses Team sowie gegen die Blaubären des TSV Flacht und den Gastgeber TSV Laupheim muss man sich nun erneut beweisen. Für den Einzug in die württembergische Endrunde reicht bereits ein einziger Sieg. Doch die Ochsenhauserinnen wollen ihre weiße Weste behalten und alle Spiele gewinnen.

Um die Bezirksmeisterschaft geht es bei der U14-Jugend am Sonntag in Horgenzell. Der SVO tritt dort mit zwei Teams an, die sich in den Vorrunden für die Endrunde der besten acht Teams qualifizieren konnten. Gegner werden der Gastgeber SV Horgenzell, der TSV Laupheim, die TG Biberach, der SSV Wilhelmsdorf und zwei Teams des favorisierten VfB Friedrichshafen sein. Nur die zwei erstpaltzierten Teams qualifizieren sich für die württembergische Meisterschaft am 11. Januar im Bezirk Nord.