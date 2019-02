Ochsenhausens U16 wird württembergischer Vizemeister

Die U16-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen haben bei der württembergischen Meisterschaft in Fellbach-Schmiden nur dem Allianz MTV Stuttgart den Vortritt lassen müssen. Als Vizemeister qualifizierte sich das Team für die süddeutsche Meisterschaft am 30. März in Nordbaden. Im Team von Trainerin Inge Arendt standen fünf Ochsenhauserinnen und drei Spielerinnen der TG Biberach.

Mit dem ersten Gegner, dem TV Bad Mergentheim, hatte der SVO keine Probleme (25:7, 25:15). Auch gegen den TV Flacht siegte Ochsenhausen in zwei Sätzen (25:15, 25:12) und der Einzug ins Halbfinale war geschafft. Im abschließenden Gruppenspiel gegen den Allianz MTV Stuttgart schonten beide Teams ihre Kräfte, der SVO verlor in zwei Sätzen (14:25, 19:25). Der Gegner im Halbfinale hieß FV Tübinger Modell, der sich knapp vor dem VfB Friedrichshafen in der Gruppe B als Erster durchgesetzt hatte. Bis jeweils zur Mitte der jeweiligen Sätze war es ein zähes Ringen um jeden Punkt, das sich der SVO und Tübingen lieferten. Am Ende setzte sich Ochsenhausen in zwei Sätzen durch (25:15, 25:20).

Im Finale hatte der SVO gegen ein diesmal aufschlagstarkes Stuttgarter Team keine Chance. Nicht zuletzt, weil inzwischen Bundestrainer Jens Tietböhl einige seiner Kaderspielerinnen beobachtete, waren die Gegnerinnen auch top motiviert und gaben sich nur wenige Blößen. Trotzdem gelang es Nicole Rapp, mit listigen Aufgaben gegen die körperlich hoch überlegenen Gegnerinnen vier Punkte zu erzielen. Trotz der Zweisatzniederlage (12:25, 9:25) gab es am Ende im SVO-Lager nur fröhliche Gesichter. Stolz nahmen Maja Bednarek, Lea-Marie Besenfelder, Theresa Habrik, Nicole Rapp, Luisa Wiest, Tabea Willmann, Lynn Keese und Hanna Kehm die Silbermedaillen aus den Händen des früheren Bundesligatrainers Gerhard Hanke entgegen.