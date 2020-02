Ochsenhausens U12 sichert sich die Bronzemedaille

Mit der Bronzemedaille im Gepäck sind die U12-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen von der württembergischen Meisterschaft zurückgekehrt. Diese wurde in Möckmühl ausgetragen.

In der Vorrundengruppe traf der SVO-Nachwuchs zuerst auf den SFC Höpfigheim. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten hatten die Ochsenhauserinnen den Gegner sicher im Griff und gewannen in zwei Sätzen (25:11, 25:12). Nächster Gegner war der TV Rottenburg. Dieser stellte sich als ein schon etwas schwierigerer Kontrahent dar, dennoch behielten die Ochsenhauserinenn klar die Oberhand (25:22, 25:13). Als Gruppenerster traf das Team von Trainerin Franziska Arendt im Viertelfinale auf den Allianz MTV Stuttgart II. Gegen die etwas unerfahrenen Stuttgarter Talente gelang Ochsenhausen ebenso ein Zweisatzerfolg (25:18, 25:14).

Im Halbfinale traf der SVO auf den favorisierten ASV Betra. Die Gegnerinnen waren den Ochsenhauserinnen körperlich klar überlegen. Mit 16:25 und 14:24 unterlag der SVO deutlich und so ging es ins Spiel um Platz drei. Gegner dort: der Allianz MTV Stuttgart I, der im Halbfinale knapp gegen Holzgerlingen verloren hatte. In einem umkämpften Spiel holte sich Ochsenhausen Satz eins (25:18). Sehr eng ging es in Durchgang zwei zu. Ochsenhausen lag schon 22:24 zurück, schaffte aber die Wende und gewann den Durchgang noch mit 26:24. Die Freude über Bronze war groß.