Ochsenhausens U12-Nachwuchs gewinnt Bezirksmeistertitel

Die U12-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen haben sich den Bezirksmeistertitel geholt. Im Endspiel bezwang der SVO in Ochsenhausen den VfB Friedrichshafen III.

Bei den Titelkämpfen trafen die besten acht Mannschaften aus dem Bezirk Süd aufeinander. In der Vorrundengruppe A setzten sich die Ochsenhauser Mädchen mit jeweils 2:0-Siegen gegen den Blum VBC Höchst II, die TG Bad Waldsee und den SV Horgenzell durch. In der Vorrundengruppe B dominierte der VfB Friedrichshafen II ebenfalls mit drei 2:0-Siegen gegen den SV Ochsenhausen II, den SV Horgenzell II und Blum VBC Höchst I.

Das Halbfinale zwischen dem SVO I und dem österreichischen Nachwuchs des VBC Höchst I war ein klasse Spiel. Zwar gelang dem SVO ein sicherer 25:13-Erfolg im ersten Satz, aber dann mussten die Ochsenhauserinnen nochmals alle Kräfte aufbieten, um sich Durchgang zwei mit 25:22 zu holen und so das Spiel siegreich zu beenden. Das zweite Halbfinale zwischen dem VfB Friedrichshafen III und dem SV Horgenzell war noch umkämpfter, am Ende siegten die Häflerinnen mit 2:1 (25:18, 14:25, 15:6).

Im Finale agierten die Gastgeberinnen anfangs konzentrierter und siegten im ersten Satz recht souverän mit 25:11. Dann wachten die VfB-Spielerinnen auf und machten es dem Team von Trainerin Franziska Arendt immer schwerer. Zudem schlichen sich jetzt wegen einer gewissen Müdigkeit vermehrt Unkonzentriertheiten ins SVO-Spiel ein. Dennoch gelang es den Ochsenhauserinnen, den zweiten Satz mit 25:22 zu holen und damit den Bezirksmeistertitel perfekt zu machen. In rund zwei Wochen steht nun für den SVO die württembergische Meisterschaft in Holzgerlingen auf dem Programm. Für diese qualifizierten sich neben den beiden Finalisten auch der drittplatzierte VBC Blum Höchst I, der SV Horgenzell I, die TG Bad Waldsee und der SV Horgenzell II. Der SVO II schloss das Turnier durch einen Zweisatzsieg (25:19, 25:6) gegen den VBC Höchst II auf Platz sieben ab.

U18 erreicht zweiten Tabellenplatz

Ebenfalls für die württembergische Meisterschaft konnten sich die U18-Mädchen des SV Ochsenhausen qualifizieren. Am letzten Spieltag der Leistungsstaffel Württemberg Süd gewann der SVO in Holzgerlingen gegen den TSV Burladingen (27:25, 25:15), die SpVgg Holzgerlingen (25:14, 25:9) und den VfB Friedrichshafen (25:14, 25:14). Mit zwölf Siegen und zwei Niederlagen erreichte Ochsenhausen in der Tabellen den zweiten Platz mit einem sehr jungen Team. Am 9. Februar spielt der SVO nun in Eislingen mit den sechs besten Mannschaften aus Württemberg um den Titel.