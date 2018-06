Ochsenhausen will zweiten Antrag stellen

Fristgerecht hatte Ochsenhausen am 17. September des Vorjahrs zwar den Antrag auf Errichtung einer Gemeinschaftsschule in Reinstetten gestellt, zieht ihn jedoch zurück. Über einen neuen Antrag will der Ochsenhauser Stadtrat in der Februarsitzung beschließen, der bei Annahme durch das Kultusministerium dann, ein Jahr später als bislang geplant, zum Schuljahresbeginn 2015/16 starten könnte.

Über die Gründe für die Verzögerung informierten Bürgermeister Andreas Denzel, Michael Schmid-Sax, Rektor Uwe Stark und Konrektur Ulrich Mebus am Donnerstagmorgen in einer Pressekonferenz im Reinstetter Rektorat. Eine Visitation zweier Schulräte am 24. Oktober des Vorjahrs sei zu dem für alle Beteiligten überraschenden Ergebnis gekommen, dass die Umwandlung und Einrichtung einer Gemeinschaftsschule bereits zum Schuljahr 2014/2015 noch nicht empfohlen wird. Zwar wurde, so erklärte Bürgermeister Denzel , die sehr erfolgreiche Arbeit der Reinstetter Werkrealschule gewürdigt, gleichzeitig aber angeregt, dass die bei einer Gemeinschaftsschule grundsätzlich geförderte Lehr- und Lernkultur noch weiterentwickelt und bereits jetzt in Teilen umgesetzt und gelebt werden soll.

Neben der geforderten Feinjustierung des pädagogischen Konzepts gab es noch einen weiteren Grund, der zur Verschiebung nötigt. Es besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die „Einrichtung und den Unterhalt der Nachbarschaftshauptschule Ochsenhausen-Reinstetten“ aus dem Jahr 1973 mit den Nachbargemeinden Gutenzell-Hürbel und Maselheim, die der Gemeinschaftschule formal im Weg steht.

Da die Vereinbarung zwar seit vielen Jahren nicht mehr angewandt wird, hat sich die Nachbargemeinde Maselheim dankenswerterweise schnell bereit erklärt, berichtet Andreas Denzel, die Vereinbarung mit Ochsenhausen aufzuheben, doch Gutenzell-Hürbel hatte Bedenken wegen ihrer Grundschule. Die ausgesprochene Kündigung könne nun zum Schuljahresende 2014 greifen, müsse allerdings vom Kultusministerium abgesegnet werden. Die scheint aus besagten Gründen eher eine Formsache, fügte Denzel an. Über die neue Sachlage wurde der Ochsenhauser Rat am 10. Dezember in nichtöffentlicher Sitzung informiert und am vergangenen Dienstag folgte ein Informationsgespräch mit Schulamtsleiter Wolfgang Mäder, Schulrat Klaus Brauner und Rektor Uwe Stark, ebenfalls nichtöffentlich. Ehe es soweit kam, gab es erregte Diskussionsbeiträge im Ochsenhauser Rat. Anton Schniertshauer wandte sich mit Vehemenz gegen die geheime Beratung, weil Lehrer, Eltern und Ortschaftsrat noch nicht förmlich über den aktuellen Stand informiert sind. Bürgermeister Andreas Denzel wollte die Wogen dadurch glätten mit der Zusicherung, es gehe lediglich um aktuelle Informationen. Als Grund für die nichtöffentliche Besprechung fügte er an, dass der Rat in Ruhe das Thema besprechen soll und nun der Ortschaftsrat über die Verschiebung des Starts der Gemeinschaftsschule informiert wird. Zudem sei man nicht unter Zeitdruck: Denn die Anmeldefrist für die fünfte Klasse laufe Ende März ein und man werde sowohl beim anberaumten Tag der offenen Tür wie beim Elternabend ausführliche Informationen geben, kündigte Rektor Uwe Stark an.

Was bereits im nächsten Monat folgen soll ist, der Beschluss im Ochsenhauser Rat am 18. Februar bis zum 1. Juni erneut einen Antrag zur Einführung einer Gemeinschaftsschule zu stellen. Hier wird Schulamtsleiter Wolfgang Mäder dann mit Rektor Uwe Stark in besagte Sitzung kommen und die Gründe, die zur Verschiebung geführt haben, erläutern.<EA,1>Die Verschiebung um ein Jahr sei, so Andreas Denzel, zwar sehr schade, biete Ochsenhausen aber die Möglichkeit, mit einem überzeugenden Konzept an den Start zu gehe. Zudem müssten auch noch bauliche Voraussetzungen geschaffen werden, Vorgesehen sind für die Sanierung im Verwaltungshaushalt, trotz des Sparjahrs 2014, 150 000 Euro. Ein ermutigendes Zeichen sei auch, dass Wolfgang Mäder erklärt hatte, sein Amt und die Raumschaft wolle eine Gemeinschaftsschule am Standort Reinstetten.

Reinstettens Konrektor Ulrich Mebus fügte am Donnerstagmorgen noch an, dass das gesamte Kollegium laut einer geheim durchgeführten Befragung einhellig hinter dem Neuantrag und dem neuen Profil stehe.