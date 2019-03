Ochsenhausen will Trendwende einleiten

Im Duell zweier Tabellennachbarn trifft der SV Ochsenhausen in der Fußball-Landesliga auswärts auf den FV Ravensburg II (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr). Ein Punkt beträgt der Vorsprung des SVO auf die zehntplatzierten Ravensburger.

„Unter der Woche war schon etwas Enttäuschung bei den Spielern zu spüren, weil wir die guten Trainingsleistungen wieder nicht auf den Platz bekommen haben“, sagt SVO-Spielertrainer Oliver Wild und meint damit die erste Halbzeit der Partie vor Wochenfrist gegen Weiler. „Das war zu wenig. Mit der zweiten Hälfte war ich völlig zufrieden. Daher war es bitter, ohne Punkte nach Hause zu fahren.“ 0:2 hieß es am Ende aus Sicht des SVO, es war die zweite Niederlage im zweiten Spiel nach der Winterpause.

Gegen Ravensburg II wollen die Ochsenhauser nun die Trendwende einleiten und eine Serie starten. „Eine Niederlage ist tabu“, sagt der SVO-Spielertrainer. Der kommende Gegner, der in den vergangenen zwei Spielen vier Punkte holte (1:0 gegen Kißlegg, 2:2 gegen Friedrichshafen), ist nicht einfach einzuschätzen. „Es ist eine kleine Wundertüte. Man weiß halt nie, wie sich die Mannschaft zusammensetzt, wie viele aus der ,Ersten‘ dabei sind“, so Oliver Wild. „Aber egal wie, wir müssen mit mindestens einem Punkt aus Ravensburg zurückkommen. Wir werden das Spiel sicher mutiger angehen als zuletzt.“ Der Gegner solle früher unter Druck gesetzt und dem Spiel der eigene Stempel aufgedrückt werden. „Wir müssen wieder unsere eigenen Qualitäten in die Waagschale werfen, Torchancen kreieren und dann die Tore auch machen. Das ist zuletzt gegen Berg und Weiler nicht gelungen“, sagt der SVO-Spielertrainer.

Angespannte Personallage

Personell ist derweil die Lage bei den Ochsenhausern sehr angespannt. Serban Rosu und Thilo Denzel fallen wegen Sprunggelenkproblemen aus. Burak Kesici fehlt letztmals wegen einer Rotsperre, die er aus Sonthofen mitbrachte. Fraglich ist darüber hinaus der Einsatz von Simon Gropper (Knieprobleme) und der von Michael Wild. Letzterer verletzte sich im Abschlusstraining am Sprunggelenk. Zurück in den Kader kehrt hingegen Djilon Sambou. „Ich plane ihn von Beginn an in der Mannschaft ein“, erläutert Oliver Wild.