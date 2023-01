Ochsenhausen verpasst den Einzug ins Pokalfinale

Die Überraschung ist ausgeblieben: Beim Finalturnier um die deutsche Pokalmeisterschaft im Tischtennis hat es für die TTF Liebherr Ochsenhausen nicht für das Endspiel gereicht. Der Underdog aus Oberschwaben musste sich im Halbfinale den Hausherren vom TTC Neu-Ulm mit 0:3 geschlagen geben, die sich in der Ratiopharm-Arena durch einen 3:0-Sieg im anschließenden Endspiel gegen Borussia Düsseldorf den ersten Titel der noch jungen Vereinsgeschichte sichern konnten.

„Gratulation an Neu-Ulm“, sagte Ochsenhausens Trainer Fu Yong nach dem verpassten Finaleinzug. „Sie haben richtig gut gespielt und sich diesen Titel verdient.“ Seiner eigenen Mannschaft konnte Yong trotz der eindeutigen Derby-Niederlage im Semifinale keine Vorwürfe machen: „Die Spieler haben ihr Bestes gegeben. Leider konnten wir nicht in Bestbesetzung antreten. Sonst wäre heute vielleicht ein anderes Ergebnis möglich gewesen.“

Zufrieden war Fu Yong, der beim Finalturnier neben Kanak Jha auch kurzfristig auf den verletzten Samuel Kulczycki verzichten musste, besonders mit der Leistung des 25-jährigen Can Akkuzu. Frenetisch angefeuert von den mitgereisten Anhängern im eigenen Fanblock, lieferte sich der Franzose in der dritten Partie ein Duell auf Augenhöhe mit dem deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov. Gleich zweimal zwang Akkuzu den Weltranglisten-Elften in die Satzverlängerung, die der Franzose jeweils für sich entscheiden konnte. Am Ende bewies der erfahrene Ovtcharov jedoch die stärkeren Nerven und besiegte Can Akkuzu über die volle Distanz mit 3:2. „Can war ein bisschen nervös, weil es sein erstes Halbfinale war. Aber er hat das gut gemacht“, lobte Fu Yong.

Einen schwachen Tag erwischte derweil Ochsenhausens Top-Star Simon Gauzy: Der Franzose war dem schwedischen Vize-Weltmeister Truls Möregårdh im Auftaktduell deutlich unterlegen und verlor diesen Vergleich mit 0:3. Im Anschluss konnte TTF-Akteur Alvaro Robles dem Weltranglisten-Achten Yun-ju Lin zwar immerhin den dritten Satz abnehmen, doch der Spanier musste sich seinem Gegner aus Taiwan ebenfalls beugen (1:3).

Trotz des Ausscheidens im Halbfinale will Trainer Fu Yong nicht den Kopf hängen lassen und mit seiner Mannschaft im nächsten Jahr einen neuen Angriff auf das Final Four in Neu-Ulm starten: „Diese einmalige Stimmung wollen wir unbedingt wieder erleben“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. „Dann hoffentlich mit unseren besten Spielern.“

Große Freude herrschte am Sonntag im Lager des TTC Neu-Ulm. Der junge Verein, der sich erst 2019 gegründet hatte, durfte sich dank eines souveränen 3:0-Erfolges im Finale gegen Rekordpokalsieger Düsseldorf über den ersten Titel der Vereinsgeschichte freuen.

Für den entscheidenden dritten Punkt im Endspiel sorgte Dimitrij Ovtcharov. Der Olympia-Dritte aus Deutschland ließ seinem Nationalmannschaftskollegen Dan Qiu nicht den Hauch einer Chance und gewann das letzte Duell des Tages glatt mit 3:0. „Ich bin total glücklich mit meiner eigenen Performance, aber vor allem freut es mich für den Verein. Ich denke, wir haben heute verdient gewonnen“, so Neu-Ulms Ausnahmekönner.

Für den TTC Neu-Ulm punkteten im Endspiel außerdem Yung-ju Lin (3:0 gegen Anton Källberg) sowie Truls Möregårdh (3:2 gegen Tim Boll). „Wir hätten das Finale gerne ein bisschen knapper gestaltet, aber Neu-Ulm hat uns heute die Grenzen aufgezeigt“, gestand Timo Boll nach dem Endspiel.

Im Halbfinale hatten Boll und Co. zuvor Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken aus dem Wettbewerb gekegelt (3:0). „Wir hatten uns heute mehr vorgenommen. Am Ende muss man aber sagen, dass der Gegner einfach besser war“, sagte Saarbrückens Patrick Franziska. Der deutsche Nationalspieler konnte das Finalturnier in Neu-Ulm aber trotz des Ausscheidens seiner Mannschaft genießen: „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn 5000 Augenpaare deine Ballwechsel verfolgen. So eine Kulisse wünscht man sich als Sportler eigentlich jede Woche. Ich hoffe, wir sind nächste Jahr wieder dabei.“

Das Finalturnier um die deutsche Pokalmeisterschaft fand am Sonntag bereits zum achten Mal in der Ratiopharm-Arena statt. Die ausrichtende Tischtennis-Bundesliga (TTBL) konnte dabei eine Rekordkulisse von 5000 Zuschauern verzeichnen. Die bisherige Bestmarke stammte aus dem Jahr 2020, als etwa 4600 Tischtennis-Fans die Partien um die Pokalmeisterschaft in Neu-Ulm verfolgten. Die vergangenen beiden Final-Four-Turnier mussten wegen der Corona-Pandemie jeweils ohne Zuschauer stattfinden.

„Aus sportlicher Sicht haben wir heute wahrscheinlich das beste Final Four aller Zeiten erlebt“, freute sich Nico Stehle, Geschäftsführer der TTBL. „Wir sind hochzufrieden mit dem Standort und seiner modernen Arena, wo man als Fan ganz nah am Geschehen dran sein kann. Mit dem TTC Neu-Ulm haben wir heute einen verdienten Pokalsieger gesehen – aber alle vier Teams haben auf höchstem Niveau gespielt.“