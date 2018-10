Ochsenhausen verliert in Ostrach 0:1

Der SV Ochsenhausen hat am Sonntag in der Fußball-Landesliga in Ostrach verloren. Das Tor des Tages erzielte Markus Gipson mit einem Foulelfmeter. Es ist der erste Heimsieg in der Landesliga in einem Spiel gegen den SV Ochsenhausen für Ostrach.

In der Anfangsphase herrschte viel Leerlauf, ehe Ochsenhausen die erste Chance hatte. Ostrach war in der Folge die aktivere Mannschaft. Ostrachs Ladislav Varady kam zum Abschluss, doch Besenfelder parierte den Schuss aus acht Metern (15.). Acht Minuten später ging der FC Ostrach in Führung. Nach einem Foul an Christian Luib pfiff Schiedsrichter Benjamin Kammerer Elfmeter. Markus Gipson verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Führung (23.). Doch die Gäste aus Ochsenhausen blieben gefährlich, vor allem dann, wenn sie schnell nach vorne spielten. Nach einer Ecke ging der Kopfball von Ochsenhausens Frank Martin nur knapp neben das Tor (45.).

Nach einer knappe Stunde brachte Ochsenhausens Trainer Oliver Wild Konrad Licht und dieser sorgte sofort für Betrieb. Kurz darauf hatte Ochsenhausen auch die beste Chance. Konrad Licht zog aus 20 Metern ab, Thomas Löffler stand etwas zu weit vor seinem Tor, konnte den Schuss aber gerade so parieren. Die beste Chance, die Partie zu entscheiden, hatte Yannick Ender, der allein vor dem Tor stand, mit seinem Pass aber keinen Abnehmer fand (84.). Mehr passierte nicht mehr.

Christian Söllner aus dem Ostracher Trainerduo sagte: „In der ersten Halbzeit sind wir glücklich iun Führung gegangen und haben diese Führung in die Pause gebracht. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, doch man kann sagen, dass es ein glücklicher aber nicht unverdienter Sieg war.“