Ochsenhausen verliert 1:3 gegen Schlusslicht Trillfingen

Von Schwäbische Zeitung

Nicht an die Vereinbarungen zu ihrem Besuchsrecht haben sich die leiblichen Eltern von zwei Kleinkindern gehalten. Die Kinder, die sich seit ihrer Geburt in der Obhut des Jugendamts befinden, wurden am Donnerstagnachmittag mit den Eltern im Alter von 33 und 25 Jahren in der Hohenzollernstraße angetroffen. Die Kinder wurden durch die Polizei an die Mitarbeiter des Jugendamts übergeben.