Ochsenhausen und Laupheim trennen sich 1:1

Der FV Olympia Laupheim hat mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden beim SV Ochsenhausen die Tabellenführung der Fußball-Landesliga verteidigt. Die Laupheimer haben gegenüber dem neuen Tabellenzweiten FV Rot-Weiß Weiler das deutlich bessere Torverhältnis und zudem zwei Spiele weniger ausgetragen. Ochsenhausen rückt mit dem Punktgewinn um einen Platz auf Rang sechs nach vorn.

Die Verantwortlichen des SV Ochsenhausen hatten sich während der Woche Mühe gegeben und bei klirrenden Temperaturen den Kunstrasenplatz im Stadion am Kloster freigeschaufelt. Auch der erneute Schneefall konnte dem Platz nichts mehr anhaben, sodass Schiedsrichter Christian Pittner aus Göppingen die Partie termingerecht anpfeifen konnte. Wie erwartet, entwickelte sich auf dem engen und deutlich kürzeren Spielfeld als gewohnt ein echter Schlagabtausch.

Beide Mannschaften hatten zunächst Probleme, Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Das gelang dem Gast aus Laupheim dann schneller, doch Julian Haug (6.) und vor allem Simon Dilger nach 26 Minuten, der freistehend vor Ochsenhausens Keeper Alexander Aumann vergab, hätten die Olympia in Führung schießen müssen. Jan Neuwirth traf nach einer guten halben Stunde die Latte. Fünf Minuten vor der Pause traf der sehr agile Dilger dann den Pfosten, ehe dasselbe Kunststück auf der Gegenseite Oliver Wild gelang. Den klareren Chancen und dem höheren Ballbesitz nach hätte der Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt mit ein, zwei Toren führen müssen. „Wenn wir die Tore nicht machen, dürfen wir uns nicht wundern.“

Laupheims Trainer Hubertus Fundel ärgerte sich über die vergebenen Möglichkeiten vor allem in Durchgang eins, aber auch nach dem Seitenwechsel hätten erneut Dilger und Mathias Wesolowski, der mit einem Freistoß die Latte traf, ihr Team in Führung bringen können. Spätestens dieser Lattenkracher nach einer Stunde war der Weckruf für den Gastgeber. Der SV Ochsenhausen steigerte sich, bekam mehr Zugriff in sein Spiel und näherte sich so langsam auch dem Kasten von Julius Lense, ohne allerdings gefährlich im Laupheimer Strafraum aufzutauchen. „Wir mussten in der zweiten Halbzeit mehr nach vorne tun, sonst hätten wir die Partie verloren“, erklärte Oliver Wild. Dennoch kam der Führungstreffer für den SVO nach 73 Minuten dann doch überraschend. Michael Wild, der ansonsten nicht seinen besten Tag erwischt hatte, zeigte seine großen technischen Fähigkeiten und setzte den Ball aus halbrechter Position ins lange Eck.

Fundel reagierte und brachte mit Ivan Vargas Müller, Stefan Steinle und Sascha Topolovac drei erfahrene Spieler, die das Ruder noch rumreißen sollten. Zumindest einen Punkt wollte man schon aus Ochsenhausen mitnehmen. Zehn Minuten vor dem Abpfiff aber benötigte Laupheim die Mithilfe des Schiedsrichtergespanns, das ein Tor der Gastgeber wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückpfiff. Eine zumindest sehr zweifelhafte Entscheidung. Für Oliver Wild allerdings nicht, der selten so laut wurde, wie nach diesem Spiel: „Wenn das 2:0 fünf Minuten vor Schluss zählt, dann gewinnen wir das Spiel.“

So kam es anders: Topolovac nickte eine Flanke von Manuel Hegen aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein. Zudem musste Michael Wild, weil er einen Einwurf zu früh ausführte, mit Gelb-Rot vom Platz. Für die meisten der rund 150 Zuschauer sorgte dies für Gesprächsstoff bis weit nach dem Schlusspfiff. Nicht bei Fundel, der eher den vergebenen drei Punkten nachtrauerte. Oliver Wild hatte inzwischen drei emotionale Gänge runtergeschaltet: „Gegen den Tabellenführer nicht zu verlieren – damit können wir eigentlich ganz gut leben.“