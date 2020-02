Ochsenhausen steht mehr unter Druck

Der SV Ochsenhausen empfängt in der Fußball-Landesliga den FV Bad Schussenried und bestreitet somit sein erstes Derby in der Rückrunde am kommenden Samstag (Anstoß 15 Uhr). Beide Mannschaften befinden sich zurzeit in einer schwierigen Situation und werden wohl versuchen, sich durch einen Sieg auf dem Ochsenhauser Kunstrasenplatz etwas Aufwind zu verschaffen. Die Partie zwischen den beiden Teams in der Vorrunde endete mit 0:0.

Ochsenhauser Negativserie

Mit der 1:3-Auswärtsniederlage gegen den FV Olympia Laupheim am vergangenen Spieltage, setzten die Ochsenhauser ihre Negativserie weiter fort. Die Niederlage markierte das fünfte verlorene Punktspiel in Folge für den SVO. Aktuell steht die Mannschaft um das Spielertrainer- Duo Mathias Wesolowski und Simon Boscher mit 18 Punkten auf dem 14. Rang der Tabelle und somit auf einem Abstiegsplatz. Trotzdem zieht Wesolowski positive Schlüsse aus der vergangenen Partie: „Die Niederlage war ärgerlich. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht und hätten den Sieg verdient gehabt.“

Im Ochsenhauser Lager weiß man um die Stärke des Gegners. „Die Schussenrieder sind eine gute Truppe, sie sind giftig, stehen kompakt und sind zweikampfstark“, sagt Wesolowski. Zuletzt habe man beim SVO außerdem an der Torgefährlichkeit gearbeitet. Entsprechend ambitioniert ist die Zielsetzung für das kommende Derby. „Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte behalten“, so der SVO-Spielertrainer. Neben den Langzeitverletzten ist bei den Ochsenhausern nur Timo Ehlert angeschlagen. Ansonsten können Boscher und Wesolowski personell aus dem Vollen schöpfen.

Turbulenzen bei den Violetten

Der FV Bad Schussenried steht mit 21 Punkten und dem elften Tabellenrang zwar etwas besser da als der SVO, allerdings geht es bei den Violetten aktuell turbulent zu. Erst am vergangenen Dienstag trennte sich der Verein nach Differenzen mit der Mannschaft von Trainer Daniel Amann. Co-Trainer Markus Stocker übernimmt provisorisch. „Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht und das weiß sie auch“, sagt Stefan Buck, Sportlicher Leiter des FV Bad Schussenried. Für den FVS ist das Derby das erste Spiel nach der Winterpause und einer durchwachsenen Vorbereitungsphase. Aus fünf Vorbereitungsspielen gegen zum Teil unterlegene Gegner holte der FVS nur einen Sieg. Vor allem die 1:5-Niederlage gegen den Landesligisten SV Mochenwangen war bitter. „Mit den Testspielen können wir definitiv nicht zufrieden sein“, sagt Buck.

Man wisse von den Stärken, aber auch von den Schwächen des SVO. „Die Ochsenhauser werden hochmotiviert sein, um ihre Negativserie zu beenden“, so Stefan Buck. Trotzdem ist die Zielsetzung bei den Schussenriedern klar. „Wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren. Es wird ein Duell auf Augenhöhe und die Tagesform der Mannschaften kann entscheidend sein“, sagt Buck. Auch wenn der Gast stark geschwächt ist. Verzichten müssen die Violetten auf die Verletzten Janis Cohn, Lukas Kraft und Jonas Gölz.