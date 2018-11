Ochsenhausen setzt Sparkurs fort

Zeitenwende im Gemeinderat Ochsenhausen: Das Gremium verabschiedete am Dienstagabend den ersten städtischen Haushalt nach dem doppischen System, die bislang vertraute Kameralistik ist Geschichte. Der finanzielle Spielraum ist in Ochsenhausen ungeachtet dessen nach wie vor begrenzt. Trotz hoher Schlüsselzuweisungen und sinkender Abgaben an Kreis und Land ist für das kommende Jahr eine Darlehensaufnahme in Höhe von drei Millionen Euro geplant. Größter Investitionsposten ist der Neubau des Feuerwehrhauses, der sich mit 3,5 Millionen Euro im Haushalt wiederfindet. Die Fraktionen pochten in ihren Reden darauf, von der Verwaltung weitere Einsparmöglichkeiten aufgezeigt zu bekommen.

Bürgermeister Andreas Denzel verwies in seiner Rede zunächst darauf, dass der Systemwechsel für alle im Rathaus ein „Kraftakt“ und eine „Riesenherausforderung“ gewesen sei. Eine der markanten Unterschiede zwischen Doppik und Kameralistik sei, dass Letztere nicht aufzeige, „ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum, ihren Werteverzehr selbst zu finanzieren, oder ob sie von der Substanz lebt und damit zukünftige Generationen belastet“. Genau hier setze das neue Haushaltsrecht an: Es bringe diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit ein, indem es beispielsweise dazu verpflichte, den Vermögensverzehr in Form von Abschreibungen zu erwirtschaften, so Denzel. Das bisher rein zahlenorientierte Rechnungswesen werde durch eine ressourcenorientierte Buchhaltung und Darstellung ersetzt.

Ins neue Haushaltszeitalter startet die Stadt Ochsenhausen mit einem kleinen Minus von 5080 Euro im Ergebnishaushalt, der dem bisherigen Verwaltungshaushalt entspricht. Den Erträgen in Höhe von 23 659 050 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 23 663 130 Euro gegenüber. „Wir sind damit im Plan und werden, wenn es so kommt, unseren ersten doppischen Haushalt ohne Defizit über die Runden bringen“, erklärte der Bürgermeister. Maßgeblich für dieses Ergebnis seien die hohen Schlüsselzuweisungen (3,66 Millionen Euro bedeuten ein Plus von 1,6 Millionen Euro gegenüber 2018) und die niedrigen Umlagen an Kreis und Land. Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit vier Millionen Euro veranschlagt, eine laut Denzel „eher optimistische“ Annahme.

„Mehr geht finanziell nicht“

Im Finanzhaushalt, der den bisherigen Vermögenshaushalt ersetzt, habe man sich auf „die von der Anzahl her vergleichsweise wenigen Maßnahmen“ beschränkt, die der Gemeinderat bei der Klausurtagung im Frühjahr priorisiert habe, erklärte Denzel. „Mehr geht finanziell nicht.“ An erster Stelle nannte Denzel den Neubau des Feuerwehrhauses, für den 3,5 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt sind. Weitere 250 000 Euro sind für den Umbau des Feuerwehrhauses Reinstetten eingeplant.

Weitere Projekte sind die Neugestaltung des Parkplatzes beim Bahnhof (139 000 Euro), der Ausbau der Eichener Straße in Reinstetten (10 000 Euro Planungsrate), der Bau eines weiteren Kindergartens in Ochsenhausen (100 000 Euro Planungsrate), der Umbau und die Sanierung des Kindergartens in Mittelbuch (595 000 Euro), die Mitverlegung von Leitungen im Zuge der Installation des Backbone-Netzes für schnelles Internet durch den Landkreis (380 000 Euro) und die Erneuerung der Durchlässe am Rohrbach in Wennedach (225 000 Euro). Mit den neuen Durchlässen seien dann die letzten „direkten Hochwasserschäden“ aus dem Jahr 2016 behoben.

„Viele der genannten Vorhaben sind ausgesprochene Zukunftsprojekte, die unsere Infrastruktur nachhaltig verbessern und damit unsere Stadt langfristig voranbringen“, sagte Andreas Denzel, der abschließend noch auf das Thema Schulden zu sprechen kam. „Ende 2009 hatten wir in der Spitze noch eine städtische Verschuldung in Höhe von über zehn Millionen Euro.“ Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 seien es noch 2,85 Millionen Euro. Innerhalb eines guten Jahrzehnts sei die Verschuldung also um drei Viertel reduziert worden. Sollte die geplante Darlehensaufnahme von drei Millionen Euro in Anspruch genommen werden, wäre die Verschuldung mit 5,4 Millionen Euro „immer noch in einem moderaten Rahmen“, so Denzel. „Zumal diesen Krediten ja auch neugeschaffene Vermögenswerte gegenüberstehen, wie etwa beim Feuerwehrgerätehaus.“

Denzel betonte, dass auch künftig auf Sicht gefahren und gespart werden müsse, „um Handlungsspielräume für die in den kommenden Jahren vor uns liegenden großen Projekte zu eröffnen“. Er wisse, dass manchem die erstellte Projektliste mit allen größeren Investitionsvorhaben der nächsten Jahre Bauchschmerzen wegen des erheblichen Investitionsvolumens bereite. Deshalb wolle er nochmals bekräftigen: „Wir werden nur das umsetzen, was wir uns leisten können, um die Verschuldung nicht ins Uferlose steigen zu lassen.“ Und natürlich müssten alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden.

Nach den Reden der Fraktionen und der Vorstellung der einzelnen Teilhaushalte durch die in der Stadtverwaltung dafür Zuständigen verabschiedete der Gemeinderat den ersten doppischen Haushalt bei einer Enthaltung von Eckbert Dreyer (CDU) mit großer Mehrheit. Bürgermeister Denzel sicherte zu, dass die Verwaltung im Laufe des ersten Quartals 2019 eine Liste weiterer Einsparpotenziale vorlegt. Die in den Personalkosten eingerechnete weitere Stelle eines Bademeisters wird zudem auf Antrag der Freien Wähler mit einem Sperrvermerk versehen, bis im Gemeinderat nochmals über die Notwendigkeit der Stelle abschließend beraten wurde.