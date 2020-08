TSV Trillfingen – SV Ochsenhausen 3:0 (2:0). SVO: Besenfelder - S. Bek, Martin, Brehm, Miller - Niepel, Kaiser, Gropper (72. Müller), Peter (84. C. Bek) - Ziesel (46. Licht), Wiest (86.Ehlert). Tore: 1:0 Dennis Söll (7.), 2:0 Fabian Heller (14.), 3:0 Adrian Stehle (76.). SR: Bisaki (Schönaich). Z.: 160. Bes. Vork.: Konrad Licht (SVO) scheiterte per Foulelfmeter an TSV-Torhüter Niklas Hojdem (90.).