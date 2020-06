Ochsenhausen sagt Ferienprogramm ab

Das Ferienprogramm „Sommer-Ferien-Freizeit-Spaß“ ist seit vielen Jahren in Ochsenhausen eine Abwechslung für Kinder in der Ferienzeit. In diesem Jahr wird es den Ferien-Spaß allerdings nicht geben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die weiter andauernden Kontaktbeschränkungen und amtlichen Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie würden die gewohnte Planung, Organisation und Durchführung des Ferienprogramms verhindern, so die Begründung. Deshalb hätten sich die Verantwortlichen schweren Herzens entschlossen, das Ferienprogramm zum Schutz der Kinder und ehrenamtlich Beteiligten komplett abzusagen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber die Gesundheit steht für uns ganz klar im Vordergrund“, sagt Bürgermeister Andreas Denzel. „Wir sind allen Firmen, Vereinen und sonstigen Anbietern dankbar für ihr Engagement und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr.“