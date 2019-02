Ochsenhausen rechnet mit weniger Gewerbesteuer

Der Gemeinderat Ochsenhausen hat in seiner jüngsten Sitzung die Haushaltssatzung 2019 beschlossen. Der aktuelle Haushaltsplan weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 62 000 Euro aus, bei den Beratungen des Haushaltsplanentwurfs im November war noch von einem Fehlbetrag von rund 5000 Euro ausgegangen worden. Für das laufende Jahr rechnet die Stadt indes mit deutlich zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen.

Bürgermeister Andreas Denzel verwies bei diesem Tagesordnungspunkt auf die im Haushalt abgebildeten „Zukunftsprojekte, die unsere Stadt voranbringen“. Exemplarisch nannte er das neue Feuerwehrgerätehaus in Ochsenhausen, den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Reinstetten, die Neugestaltung des Parkplatzes beim Öchsle-Bahnhof sowie den Umbau und die Sanierung des Kindergartens Mittelbuch.

Rückzahlungen für 2019 angekündigt

In der Sitzungsvorlage weist Kämmerer Peter Maucher aber auch darauf hin, dass die Finanzplanung die Stadt vor „große Herausforderungen“ stelle. So weise der Ergebnishaushalt im Jahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von gut zwei Millionen aus, 2021 liege der Fehlbetrag bei einer Million Euro. „Die Entwicklung wird von der Gewerbesteuer abhängig sein“, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Wir gehen im Moment aber davon aus, dass diese eher rückläufig sein wird.“ 2018 hatte die Stadt Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,36 Millionen Euro. „Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Gewerbesteuer erheblich zurückgehen wird“, heißt es weiter. Es seien auch schon Rückzahlungen für 2019 angekündigt. Vier Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen sind in diesem Haushaltsjahr eingeplant.

Johannes Remmele (CDU) bat die Verwaltung, finanziell vorerst keine Risiken einzugehen. Er sei zudem gespannt, ob das Feuerwehrhaus zu den geplanten Kosten realisiert werden könne. Manfred Kallfass (Freie Wähler) sagte, er sehe die Lage nicht so pessimistisch. Die Voraussetzungen für 2019 seien „sehr gut“, in den kommenden Jahren könne auch mal wieder ein Darlehen aufgenommen werden. „Wir können insgesamt optimistisch in das Jahr 2019 gehen.“ Und Frank Gmeinder (SPD) mahnte an, dass die nun positive Zahl im Ergebnisplan nicht darüber hinwegtäusche dürfe, dass die Stadt bei ihren Ausgaben maßhalten müsse. Bei einer Gegenstimme von Eckbert Dreyer (CDU) beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2019.