Ochsenhausen punktet dreifach

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga einen erfolgreichen Jahresabschluss hingelegt. Das Team von Spielertrainer Oliver Wild gewann mit 3:1 (1:0) beim SV Oberzell.

Die Oberzeller gingen sehr tief stehend in die Partie. Trainer Achim Pfuderer blieb kaum eine andere Wahl: „Wir mussten die gesamte linke Seite umbauen.“ Marcel Freisinger begann links in der Viererkette, im linken Mittelfeld Hakan Fil. Die Ochsenhauser setzten viel Druck und ein Pressing, das bisweilen schon am Oberzeller Strafraum begann, dagegen. Pfuderers Ziel war es, über Ballgewinne und Umschaltsituationen zu Chancen zu kommen. „Wir wollten dieses Spiel gewinnen.“ Die Offensive der Oberzeller hatte jedoch schlicht zu wenig Qualität. Die Stürmer machten kaum einmal einen Ball fest, die Offensivreihe gewann nur selten einen Zweikampf.

Trotzdem hatten die Oberzeller die erste gute Chance. Bezeichnenderweise war es in Dominik Boos ein Sechser, der in der siebten Minute aus spitzem Winkel Jan Besenfelder im Ochsenhauser Tor prüfte. Die besseren Möglichkeiten hatten dann die Ochsenhauser. In der zwölften Minute tauchte Alexander Ziesel nach einem Chipball hinter die Oberzeller Viererkette vor Sven Benno im Oberzeller Kasten aus, schoss aber vorbei. Kurz darauf kombinierte sich Ochsenhausen flach durch, Konrad Licht verpasste bei seinem Abschluss den Kasten.

Danach gewann die Oberzeller Defensive an Sicherheit – bis kurz vor der Pause: Da verpasste Benno bei einem Ball von Ochsenhausens linker Seite den richtigen Moment, wurde von Moritz Licht am langen Pfosten per Kopf überspielt, in der Mitte staubte Spielertrainer Oliver Wild zum 1:0 ab. Oberzell wechselte in der Halbzeit doppelt, Niklas Schlegel kam für Michael Polczynski, Muhammed Furkan Ata für Fil. Das Oberzeller Spiel wurde dadurch stabiler und etwas druckvoller, aber einen Konter vollendete Ziesel zum 2:0.

Rangelei hinter dem Tor

Oberzell war jedoch nicht geschlagen, die Stärke der Mannschaft bleibt ihre Einstellung. Wenige Minuten später traf Semih Deniz den Ball optimal und traf aus der Distanz über den einen Tick zu weit vorne postierten Besenfelder. Der Anschlusstreffer wurde überschattet von einer Rangelei hinter dem Tor der Ochsenhauser: Ein Zuschauer, der den Torwart zuvor immer wieder provoziert hatte, ging im Handgemenge mit einem Anhänger der Gästemannschaft zu Boden – Ordner mussten eingreifen.

Auf dem Feld kippte die Partie vollends Richtung des SV Oberzell, als Ochsenhausens Ziesel nach lautstarken Protesten Gelb-Rot sah. Boos probierte es aus der Distanz, Schlegel blieb hängen, Felix Lotthammer versuchte es volley – die Ochsenhauser Defensive um den souveränen Thilo Denzel hielt aber dicht. In der Nachspielzeit vollendete Konrad Licht einen Konter zum 3:1. „Wir haben hinten einfach zu viele Fehler gemacht“, meinte Pfuderer. „So war es eine verdiente Niederlage.“

Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild war stolz auf seine Mannschaft. „Sie hat alles reingeworfen und auch in Unterzahl Charakter gezeigt. Über die 90 Minuten hinweg gesehen, war es ein verdienter Sieg“, sagte er. „Einen besseren Jahresabschluss hätten wir uns nicht wünschen können.“