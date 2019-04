Ochsenhausen peilt nächsten Heimdreier an

Der SV Ochsenhausen empfängt in der Fußball-Landesliga den FC Ostrach (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr). Der Tabellenzehnte geht mit dem Rückenwind von zuletzt zwei Siegen in Serie in die Partie gegen den Neunten. Für den SVO ist es das dritte Heimspiel in Folge.

„Das waren drei enorm wichtige Punkte, um den Abstand auf die direkten Abstiegsränge zu vergrößern“, sagt SVO-Spielertrainer Oliver Wild mit Blick auf den 3:0-Erfolg gegen Altheim. „In der ersten Hälfte war es ein schlechtes Spiel mit vielen Fehlpässen, beiden Mannschaften war die Bedeutung der Partie anzumerken. In der zweiten Halbzeit haben wir ein besseres Gesicht gezeigt.“ Daher könne er durchaus noch etwas Positives aus dem Spiel mitnehmen neben den drei Punkten. „Wir sind uns alle bewusst, dass wir uns noch verbessern müssen“, so der 34-Jährige.

Mehr Selbstvertrauen

Zu mehr Selbstvertrauen haben die jüngsten Siege den Ochsenhausern jedenfalls schon verholfen. Auch im Training unter der Woche herrschte mehr Lockerheit. „Gegen Ostrach wollen wir den nächsten Schritt machen, sowohl spielerisch als auch punktemäßig. Mit einem Punkt könnten wir leben, besser wären aber natürlich drei und die sind das Ziel“, sagt Oliver Wild und fügt hinzu: „Wir schauen aktuell weiter nach hinten. Es braucht noch ein paar Wochen, um ins gesicherte Mittelfeld zu kommen.“ Fünf Punkte beträgt derzeit der Vorsprung des SVO auf Relegationsplatz zwölf, vier Zähler mehr ist der erste direkte Abstiegsplatz entfernt.

Einen Punkt mehr auf dem Konto als der SVO hat der kommende Gegner. Zudem hat Ostrach ein Spiel weniger bestritten als die Ochsenhauser. In den vergangenen drei Partien blieb der FCO ungeschlagen und verbuchte in diesem Zeitraum fünf Punkte. Im Hinrundenspiel behielten die Zebras zu Hause die Oberhand mit 1:0. „Da haben wir ganz unglücklich durch einen Elfer verloren. Das ist aber Schnee von gestern“, sagt Oliver Wild, der sich aber auch viel lieber an das Heimspiel der vergangenen Saison erinnert, das der SVO mit 5:0 gewann. „Gegen Ostrach waren es bisher immer brisante Spiele. Beide Mannschaften haben sich nie etwas geschenkt“, so der SVO-Spielertrainer, der die Ostracher zuletzt im Spiel gegen die SG Kißlegg beobachtete: „Individuell ist die Mannschaft nicht mehr so stark besetzt wie noch vor zwei Jahren. Es ist aber ein gut funktionierendes Team.“ Und das ist auswärtsstark: In elf Spielen holte der FCO 20 der bisher 31 Punkte in dieser Saison auf fremdem Terrain.

Genauso gut liest sich aber ebenfalls die Heimbilanz des SV Ochsenhausen, dem Christian Villinger (beruflich verhindert) am Samstag nicht zur Verfügung stehen wird. Ob Burak Kesici einsatzfähig sein wird, entscheidet sich kurzfristig. „Er hat sich gegen Altheim am Sprunggelenk verletzt und musste am Dienstag das Training früher abbrechen“, sagt Oliver Wild. Er erwartet von seiner Mannschaft im Heimspiel, dass sie trotz der jüngsten Erfolge dranbleibt und weiter hungrig auf Punkte ist. „Das muss man von außen sehen“, so der SVO-Spielertrainer. „Dann bin ich guter Dinge, dass wir erfolgreich sein werden.“