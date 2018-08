Ochsenhausen peilt frühzeitigen Klassenerhalt an

Mit einem Heimspiel gegen den SV Oberzell beginnt für den SV Ochsenhausen die neue Saison in der Fußball-Landesliga (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr). Die Ochsenhauser wollen in der Spielzeit 2018/19 den Klassenerhalt so früh wie möglich klarmachen.

„Das wird schwer genug. Die Liga ist nicht schwächer geworden. Die Aufsteiger haben alle Qualität“, sagt Ochsenhausens Abteilungsleiter Albrecht Biechele. Drei Aufsteiger nennt der 47-Jährige als die Hauptkonkurrenten im Kampf um den Klassenhalt: den SV Dotternhausen, die SG Kißlegg und den FC Leutkirch. Stärker schätzt er derweil die anderen beiden Neulinge, den FV Biberach und den FC Mengen, ein. Vier Direktabsteiger wird es in der neuen Saison geben, der Fünftletzte muss in die Relegation.

„Im Endeffekt wollen wir mindestens fünf Mannschaften hinter uns lassen“, verdeutlicht Biechele. „Wir stellen uns von Anfang an auf eine schwierige Saison ein. Wir sind aber guter Dinge. Die Zugänge haben in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Trainingsbeteiligung war gut. Wir trauen allen Zugängen zu, in der Landesliga Fuß fassen zu können.“

Alle neuen Spieler, die der SVO in der Sommerpause verpflichtet hat kommen aus unteren Ligen. Einzig Christoph Bek, der wie Frank Martin vom TSV Rot/Rot kam, bringt Landesliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim FV Biberach mit. Den aktuellen Kader schätzt Biechele trotz der Abgänge, die schon weh getan hätten, so stark wie den in der Vorsaison ein. Dass der Kader in der Breite sogar stärker geworden sei, findet der SVO-Abteilungsleiter sehr gut: „In der vergangenen Saison war es ja des Öfteren personell knapp bei uns.“ Dies zeigte sich besonders auf der Torwartposition, auf der mit Eberson Bortolini nach der Verletzung von Alexander Aumann zeitweise sogar ein Feldspieler aushelfen musste. In die kommende Spielzeit geht der SVO nun durch die Verpflichtung von Fabian Egger (SV Schemmerhofen) und Jan Besenfelder (SV Ringschnait) mit zwei Keepern. Beide haben sich laut Biechele bisher sehr gut präsentiert. „Wer die Nummer eins wird, ist noch offen. Beide werden ihre Chance bekommen“, erläutert der SVO-Abteilungsleiter.

Wundertüte SV Oberzell

Zum Saisonauftakt gegen den SV Oberzell erwartet Biechele kein einfaches Spiel. „Oberzell ist eine Wundertüte. Dort gab es in der Sommerpause viele Wechsel“, sagt der 47-Jährige. „In den letzten Spielen haben wir immer gut ausgesehen gegen Oberzell, aber leider oft verloren. Das wollen wir diesmal besser machen.“ Zu achten gelte es beim kommenden Gegner besonders auf Leiwu Anderson Gomes Dos Santos, der ein sehr torgefährlicher Stürmer sei. In der vergangenen Saison erzielte Oberzells Angreifer 23 Treffer.

Einen Favoriten für die Partie am Samstag gibt es nach Ansicht von Biechele nicht. da zum Saisonstart ja noch keine Mannschaft so richtig weiß, wo sie steht. „Unsere Jungs sind auf jeden Fall gut drauf und heiß darauf, dass es endlich wieder losgeht.“ Fraglich ist der Einsatz von Co-Kapitän Thilo Denzel und Christian Villinger, die beide zuletzt angeschlagen waren, sowie der von Michael Wild (Mittelohrentzündung). „Ich hoffe, dass sie spielen können“, so der SVO-Abteilungsleiter. Nicht zur Verfügung stehen werden Spielertrainer Oliver Wild, Serban Rosu (Urlaub) und Kapitän Andreas Ludwig (privat verhindert).