Ochsenhausen organisiert Bestattungen neu

Für die Friedhöfe in Reinstetten und Laubach hat der Gemeinderat der Stadt Ochsenhausen die Firma Spandl aus Memmingen als neuen Bestatter bestellt. Damit folgte der Gemeinderat einem Beschluss des Friedhofverbands Ochsenhausen-Erlenmoos, der dies bereits wenige Woche zuvor für den Friedhof Ochsenhausen beschlossen hatte.

Der bisherige Bestatter, die Firma Oelmaier, hatte im Frühjahr erklärt, dass sie die Aufgaben als Bestatter Ende Juni beenden wird. „Wir mussten deshalb jemanden finden, der die Bestattungen für uns erledigt“, so Bürgermeister Denzel. Die Firma Spandl habe bereits Erfahrung auf den Ochsenhauser Friedhöfen, da sie schon bisher gelegentlich ausgeholfen habe, wenn ein Engpass dies erforderte. Die Firma Spandl hat ihren Sitz in Memmingen und beschäftigt sechs Mitarbeiter. Auch in Biberach und Edenbachen gibt es Niederlassungen des Familienunternehmens. Tätig ist die Firma Spandl auf vielen Friedhöfen in der näheren und weiteren Umgebung, so unter anderem in Warthausen, Birkenhard, Alberweiler, Aßmannshardt, Oberessendorf, Mühlhausen, Eberhardzell sowie im Bereich von Bad Wurzach. Auch die Gemeinde Steinhausen an der Rottum nimmt künftig die Dienste der Firma in Anspruch.

Für Ausheben des Grabs zuständig

Zu den Aufgaben, die an die Firma Spandl übertragen wurden, gehört das Ausheben und Auffüllen der Gräber. Die Auswahl der Grabstelle müssen Hinterbliebene direkt mit der Friedhofsverwaltung abstimmen. In Ochsenhausen ist dafür Stadtkämmerer Peter Maucher zuständig. In den Ortsteilen Reinstetten und Laubach ist die Ortsverwaltung Reinstetten Ansprechpartner. Im Teilort Mittelbuch ist der Friedhof Eigentum der katholischen Kirchengemeinde, weshalb das dortige Pfarramt zuständig ist.