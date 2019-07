Der Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen ist in der ersten Runde des WFV-Pokals ausgeschieden. Der SVO verlor zu Hause klar mit 1:9 (1:5) gegen den Oberligisten VfB Stuttgart II. Den Ehrentreffer der Ochsenhauser zum zwischenzeitlichen 1:1 markierte Matthias Hatzing.

Die Stuttgarter gingen von Beginn an aggressiv zu Werke und störten den SV Ochsenhausen früh im Spielaufbau. Die erste Chance des VfB II resultierte aus einer Standardsituation: Ein 20-Meter-Freistoß von David Tomic klatschte an den Pfosten des SVO-Gehäuses (11.). Die Stuttgarter hielten den Druck gegen leidenschaftlich kämpfende Ochsenhauser in der Folge weiter hoch. Ein Schuss von David Tomic aus 16 Metern landete erneut am Pfosten (13.). Dann war es aber so weit: Florian Kleinhansl flankte von links in den Strafraum des SVO und David Tomic lochte per Direktabnahme aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (15.).

Nach dem Rückstand versuchte es der SV Ochsenhausen im Vorwärtsgang mit langen Bällen. Torchancen für den SVO gab es weiter nicht zu sehen – bis zur 31. Minute: Michael Wild setzte sich im Mittelfeld super durch, das Leder gelangte über Umwege zu Matthias Hatzing und dessen strammer Schuss aus 16 Metern schlug zum 1:1 im VfB-Tor ein.

Nick Bätzner spielt sehr stark

Die Stuttgarter zeigten sich nur wenig beeindruckt. David Tomic setzte zu einem Solo an, tankte sich in den Strafraum durch und schloss zum 1:2 ab (36.). Nach einem Eckball legte Marc Stein per Kopf das 1:3 nach (39.). Kurz darauf passte Nick Bätzner zu Benedikt Koep, der die Kugel aus 15 Metern zum 1:4 versenkte (40.). Nur sieben Minuten späte legte der sehr starke Nick Bätzner ein Solo bis zur Grundlinie hin, legte von dort aus zurück auf Marco Pasalic – 1:5 (45. +2).

Nach dem Seitenwechsel ließen die Stuttgarter zunächst nicht nach und blieben weiter am Drücker. Nick Bätzner steckte den Ball in den Strafraum durch auf den eingewechselten Pedro Almeida Morais, der aus kurzer Distanz das 1:6 erzielte (47.). Wenig später hämmerte Marco Pasalic den Ball aus 22 Metern zum 1:7 in den Winkel (51.). Danach schaltete der VfB II einen Gang zurück, wodurch der SVO besser ins Spiel fand. Ochsenhausen kam nun des Öfteren in der gegnerischen Hälfte zum Abschluss, gefährlich wurde es für das VfB-Tor aber nicht. Stattdessen fiel das 1:8: Nick Bätzner bediente Benedikt Koep und der schob den Ball flach rechts ins Eck (69.). Im Anschluss verwalteten die Stuttgarter den klaren Vorsprung. Den 1:9-Endstand stellte Lukas Kiefer her. Dessen Schuss aus 30 Metern wurde noch abgefälscht und war somit unhaltbar für SVO-Keeper Jan Besenfelder (89.).

„Das Spiel war okay. Wir haben das Spiel schnell verlagert, sodass der Gegner die Löcher nicht mehr zubekam. Wir sind zufrieden“, bilanzierte VfB-Cheftrainer Paco Vaz. „Man hat gemerkt, dass der VfB II in der Vorbereitung zwei Wochen weiter ist als wir. Die Stuttgarter waren einfach schneller und spritziger“, sagte Simon Boscher, der beim SV Ochsenhausen das neue Spielertrainerduo mit Mathias Wesolowski bildet, und fügte hinzu: „Bei manchem Gegentor waren wir vom Kopf her auch zu langsam. Trotz der klaren Niederlage sind wir einigermaßen zufrieden. Jeder hat alles aus sich rausgeholt.“