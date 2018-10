Ochsenhausen nutzt Fehler gnadenlos aus

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga mit 3:2 (2:1) beim SV Kehlen gewonnen. Damit beendete der SVO seine Sieglos-Serie von fünf Spielen. Allen drei Ochsenhauser Toren gingen Kehlener Abspielfehler voraus.

Kehlen verlor bereits beim ersten Gegentor im Spielaufbau den Ball in der eigenen Hälfte. SVK-Torhüter Ünal konnte sich beim Konter der Ochsenhauser nur mit einem Foulspiel behelfen, den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Wild zur 1:0-Führung des SVO (7.). Nur drei Minuten später war es Kehlens Torhüter, der mit einem fehlerhaften Abspiel den Treffer zum 0:2 durch Alexander Ziesel vorbereitete. Von diesem frühen, doppelten Rückschlag erholte sich Kehlen lange Zeit nicht, zumal die Gäste in den Zweikämpfen deutlich entschlossener agierten. Erst fünf Minuten vor der Halbzeit konnte Kehlen Hoffnung schöpfen: Benedikt Böning schickte einen Lupfer aus 25 Metern zum 1:2 ins Tor.

Doch dabei blieb es nicht lange: In der 53. Minute vertändelte Kehlens Verteidigung den Ball an der eigenen Torauslinie, Ochsenhausens Andreas Flontas lies sich nicht lange bitten, schnappte sich den Ball und markierte das 1:3. Kehlens neuerlicher Anschlusstreffer sieben Minuten vor dem Ende – Felix Kölle schickte den Torschützen Jonas Klawitter vor dem Tor steil – war nochmals ein Weckruf für den SVK. Kehlen warf in den letzten Minuten alles nach vorn. Doch ein Kopfball von Johannes Beier übers Tor (88.) und einer von Andre Stetter neben das Tor (90. +5) waren die vergeblichen Bemühungen um einen Punktgewinn.

Der Sieg des SV Ochsenhausen war verdient, weil Kehlen nach dem frühen Rückstand nie mehr richtig ins Spiel fand. Am nächsten Sonntag gastiert der SV Kehlen beim TSV Straßberg. Der SV Ochsenhausen empfängt den SV Dotternhausen (Samstag, 14.30 Uhr).