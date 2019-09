Nach dem bisher sehr bescheidenen Auftritt der TTF Liebherr Ochsenhausen mit den verlorenen Partien gegen Saarbrücken und in Fulda will man nun in der Tischtennis-Bundesliga Gas geben. Dazu muss ein Heimsieg gegen den TTC Zugbrücke Grenzau (Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle des Vanotti-Gymnasiums Ehingen) gelingen.

Der gegenüber der Vorsaison nochmals verjüngte Traditionsclub aus dem Westerwald ist aktuell Elfter und Tabellenvorletzer der Bundesliga und hat seine beiden Begegnungen jeweils mit 0:3 verloren, wobei man in Bad Königshofen chancenlos war, dagegen zu Hause gegen Bergneustadt trotz des deutlichen Endergebnisses phasenweise recht gut mithielt. Die TTF stehen momentan selbst nur auf dem neunten Platz – also besteht überhaupt kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

TTC tritt mit Toptalent an

Das Zugbrücken-Team hat Kirill Gerassimenko und Marcelo Aguirre an Werder Bremen abgegeben und nur den talentierten Dänen Anders Lind sowie den routinierten Mihai Bobocica behalten. Hinzu kam mit Kanak Jha vom Zweitligisten Mainz 05, wo auch der neue Trainer Chris Pfeiffer zuletzt unter Vertrag stand, ein 19-jähriges Toptalent, das in der Weltrangliste bereits auf Position 22 vorgestoßen ist. Zudem wurde mit dem ebenso jungen Ioannis Sgouropoulos der amtierende U21-Europameister unter Vertrag genommen. Der Grieche gilt als eines der größten Talente Europas und wechselte vom schwedischen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer Eslövs ins Brexbachtal. Insgesamt eine Truppe, die sich im Lauf der Saison steigern und entwickeln dürfte, dennoch aber zunächst einmal aufpassen muss, nicht in Abstiegsnöte zu geraten, da diesmal ja bis zu zwei Mannschaften aus der Bundesliga absteigen könnten.

Die TTF-Spieler sind inzwischen alle wieder in Ochsenhausen und scheinen in guter Verfassung zu sein, auch Simon Gauzy, der mit dem französischen Nationalteam Bronze bei der Mannschafts-EM in Nantes holte. Hugo Calderano hat einige Trainingseinheiten mit Topleuten in Japan hinter sich.

„Wir wollen gegen Grenzau den ersten Saisonsieg einfahren und die bisher unglückliche Saison in die richtige Richtung lenken“, lässt Cheftrainer Dmitrij Mazunov keinen Zweifel aufkommen. „Wir wollen in unseren Lauf kommen, den wir bisher vermissen“, erklärt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Wir wollen Flagge zeigen, dagegenhalten und punkten, wobei die jungen Grenzauer Spieler nicht so leicht auszurechnen sind. Die Saison ist aber noch sehr lang und auch andere werden noch patzen“, ist Pejinovic überzeugt. „Es ist halt eine schwierige Saison mit dem Fokus auf Olympia und sehr vielen Turnieren.“

In der Vorsaison wurden beide Partien gegen die Westerwälder mit 3:0 gewonnen. Ein Sieg soll mit Unterstützung der Fans in Ehingen schon gelingen, zumal ein solcher gerade zu diesem Zeitpunkt auch psychologisch ungemein nützlich wäre. „Das ist klar unser Ziel“, sagt Mazunov.