Ochsenhausen macht den nächsten Schritt in der Kanalsanierung

Der Sanierungsbedarf im Kanalnetz der Stadt Ochsenhausen samt Teilorten ist nach wie vor groß. Nach der letzten Inspektion im Jahr 2016 war die Rede von 4,6 Millionen Euro, die zur Behebung der größten Schäden notwendig sind. Auch in diesem Jahr sind 500 000 Euro im Haushalt für den Kanalbereich eingestellt, der Großteil wird für Sanierungen verwendet.

Als Nächstes sind die Kanäle im westlichen Bereich von Ochsenhausen dran. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten dafür diese Woche zum Preis von rund 383 000 Euro. Unklarheiten gab es allerdings beim Gesamtfortschritt der Kanalsanierungen.

Rund 50 Kilometer Kanalnetz

Von 2014 bis 2016 waren Kanäle auf Ochsenhauser Gemarkung erfasst worden, insgesamt rund 50 Kilometer Kanalnetz. 8500 Schäden wurden dabei ausgemacht. Etwa 20 Prozent davon entfielen auf die Schadensklassen vier und fünf, bei denen kurzfristiger beziehungsweise sofortiger Sanierungsbedarf besteht.

Allein bei diesen Schadensklassen werden für die Sanierungen geschätzte 4,6 Millionen Euro benötigt. Die Sanierungen seien natürlich nur in mehreren Sanierungsabschnitten möglich, erklärte Dirk Theoboldt vom Planungsbüro AGP diese Woche dem Gemeinderat – aufgeteilt in mehrere Abschnitte.

Zudem könne es sich im Einzelfall anbieten, die Sanierungen mit Straßenbaumaßnahmen zu verknüpfen. Was beispielsweise in Ochsenhausen in der Memminger Straße, der Kasernengasse und der Lerchenstraße sowie der Ortsdurchfahrt von Goppertshofen passiert sei.

Kritik an veralteten Karten

2017 war in der Gemeinde Ochsenhausen mit den Kanalsanierungen begonnen worden, abgeschlossen sind diese mittlerweile in Mittelbuch und Teilbereichen von Wennedach und Ochsenhausen. Dirk Theoboldt präsentierte dem Gemeinderat dazu Kartenmaterial, allerdings mit dem Stand der bei der Inspektion 2016 festgestellten Schäden.

Was seither bereits behoben wurde, ging daraus nicht hervor. Kritik gab es deshalb von Karl Wohnhas (CDU). „Für uns ist nicht nachvollziehbar, was bereits gemacht wurde.“ Dass die Karten nicht auf dem aktuellen Stand sind, sei für eine Entscheidungsfindung „unzureichend“.

Bürgermeister möchte Kostenschätzung nachreichen

Renate Schlegel (CDU) hakte nach, welcher Betrag von den einst kalkulierten 4,6 Millionen Euro bereits abgearbeitet wurde – was ihr nicht beantwortet werden konnte.

Bürgermeister Andreas Denzel versprach, aktuelle Pläne sowie eine aktualisierte Kostenschätzung nachzureichen. Die Kanalsanierungen im westlichen Bereich von Ochsenhausen für dieses Jahr, die laut Theoboldt im Sommer und Herbst erfolgen sollen, vergab der Gemeinderat einstimmig zum Preis von 383 000 Euro. Die nächste Kanalinspektion wird nach Auskunft von Dirk Theoboldt in etwa fünf Jahren erfolgen.

