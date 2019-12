Dreieinviertel Stunden haben die TTF Liebherr Ochsenhausen am Freitagabend bei Tabellenführer 1. FC Saarbrücken alles versucht, doch am Ende blieb ihnen im Spitzenspiel der Tischtennis-Bundesliga die Revanche für die Hinspielniederlage verwehrt. Ochsenhausen unterlag 2:3. Besser machten es die TTF im Bundesligaspiel am Sonntag in Ehingen gegen Fulda-Maberzell beim 3:0-Sieg. Ohne das angeschlagene Abwehr-Ass Ruwen Filus war Fulda-Maberzell gegen die in Bestbesetzung angetretenen TTF Liebherr Ochsenhausen in Ehingen chancenlos. „Wir sind voll auf Kurs“, so das Urteil von TTF-Präsident Kristijan Pejinovic.

Vor 520 Zuschauern in der Joachim-Deckarm-Halle war Jakub Dyjas am Freitag Ochsenhausens Mann des Tages – der 24-jährige Pole bezwang nicht nur den Tschechen Tomas Polansky, sondern auch den Super-Leaugue-erfahrenen Chinesen Shang Kun ohne Satzverlust. Doch seine Kollegen Simon Gauzy und Stefan Fegerl – Hugo Calderano war nicht ganz fit und wurde mit Blick auf den Sonntag geschont – konnten nicht nachlegen und die Steilvorlagen nicht nutzen.

Deutlich souveräner präsentierten sich die TTF dem heimischem Publikum am Sonntag in Ehingen. Den Auftakt machte Hugo Calderano gegen Fuldas Spielertrainer Qing Yu Meng, der mit seinem Penholder-System etwas unkonventionell agiert. Dennoch hat Meng nicht die Klasse, um Calderano zu schlagen. Mit 3:1 setzte sich der Brasilianer zum 1:0 für die TTF durch.

Gegen Tomislav Pucar, der inzwischen zu den Topspielern Europas zu zählen ist, hatte Simon Gauzy kein leichtes Spiel. Der Kroate ist ein „Heißläufer“, der gerne Serien spielt und dann extreme Bälle trifft. „Der erste Satz war eine heiße Nummer, Simon führte mit 10:3, dann spielte Pucar eine Serie und kam auf 9:10 heran, und im vierten Satz kam Pucar nach einem 4:10 nochmal heran“, weiß Pejinovic zu berichten. Letztlich war Gauzy aber der bessere Mann mit mehr Übersicht und taktischem Geschick, so dass sein 3:1-Erfolg in Ordnung ging.

Ochsenhausen aktuell Vierter

Gegen den in letzter Zeit starken Jakub Dyjas, am Freitag in Saarbrücken bester Ochsenhauser, hatte Fuldas Nummer drei, Trainersohn Fan Bo Meng, einen schweren Stand, auch wenn er für seine Verhältnisse sehr gut spielte. Dyjas gewann in drei engen Sätzen und tat letztlich das, was für den Sieg nötig war. „Jakub ist zurzeit im Kopf und von der Taktik so gut, dass er ein solches Match nicht verlieren kann“, so Pejinovic.

Die TTF sind aktuell auf dem vierten Tabellenplatz mit 18:8 Punkten hinter dem Trio Saarbrücken, Bremen und Düsseldorf (jeweils 20:6) zu finden. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Nicht-Play-off-Platz. Noch drei Partien stehen im Jahr 2019 auf dem Programm. Kommenden Sonntag spielt Ochsenhausen in Grenzau, drei Tage später empfangen die TTF Jülich und am 22. Dezember schlagen sie in Grünwettersbach auf. „Grünwettersbach wird nochmal schwierig, wir wollen aber versuchen, aus diesen drei Spielen die vollen sechs Punkte zu holen, dann sieht es nämlich richtig gut aus, weil unsere Konkurrenten sich gegenseitig noch Punkte wegnehmen“, so Kristijan Pejinovic.