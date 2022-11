„Ochsenhausen leuchtet“ – auch 2022

2020 musste Ochsenhausen auf den Weihnachtsmarkt verzichten, 2021 konnte er mit kleineren Einschränkungen stattfinden. In diesem Jahr soll nun vom 24. bis zum 27. November wieder alles seinen gewohnten Gang gehen. Einzig die Frage, ob und wie lange die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt eingeschaltet werden soll, beschäftigte die Mitglieder des Gewerbevereins bei der Jahreshauptversammlung diese Woche. Nach kurzer Diskussion war klar: Die Beleuchtung soll in diesem Jahr analog zur Straßenbeleuchtung etwas kürzer eingeschaltet sein, aber Ochsenhausen – passend zum Motto des Weihnachtsmarkts – trotzdem zum Leuchten bringen.

Der Vorsitzende Oliver Schiele hatte bei diesem Tagesordnungspunkt erklärt, dass es in Zeiten der Energiekrise selbstverständlich auch ein Anliegen des Gewerbevereins sei, Energie zu sparen. Er verdeutlichte, dass hinter dem Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung jedes Jahr viel ehrenamtliches Engagement stecke. Bislang war die Weihnachtsbeleuchtung vom Beginn des Weihnachtsmarkts Ende November bis Dreikönig sowohl in den Abend- als auch in den Morgenstunden parallel zur Straßenbeleuchtung geschaltet. Ein kompletter Verzicht kam für die Mitglieder nicht infrage, vielmehr stimmten sie mit großer Mehrheit für eine Beleuchtung von 17 bis 22.30 Uhr.

Beim Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse hob Schiele unter anderem die Musiknacht im September hervor, für die in diesem Jahr erstmals ein neues Organisationsteam verantwortlich war. „Die Musiknacht ist ein Gewinn für uns alle“, sagte Schiele und stellte bereits in Aussicht, dass die Veranstaltung auch 2023 im September stattfinden soll. Den verkaufsoffenen Sonntag hatte der Gewerbeverein in diesem Jahr ausnahmsweise nicht im Oktober, sondern schon im Mai ausgerichtet. Ein Zeitraum, der aufgrund der Besucherzahlen und der Rückmeldungen aus den Betrieben im kommenden Jahr nicht mehr infrage kommt. Dann soll der verkaufsoffene Sonntag wieder zum Ende der Öchsle-Saison im Oktober stattfinden.

Benjamin Hopp stellte den Mitgliedern die Social-Media-Kanäle des Gewerbevereins sowie den neuen Internetauftritt vor. Im Onlineshop gibt es nun auch die Möglichkeit, Gewerbevereins-Gutscheine zu kaufen. Zum Thema Cyberkriminalität hielt Christian Högerle einen Vortrag. Er machte auf die daraus resultierenden Bedrohungen aufmerksam und gab wertvolle Tipps.

Nachdem Kassierer Kevin Nothelfer einen Überblick über die Finanzen gegeben hatte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Wahlen standen in diesem Jahr nicht an. Oliver Schiele berichtete abschließend, dass die Ergebnisse der Standortanalyse der IHK für Ochsenhausen zwischenzeitlich vorlägen. Ehe diese öffentlich seien, suche die IHK aber das Gespräch mit den Kommunen. Eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse sei für die erste Jahreshälfte 2023 geplant.