Ochsenhausen leuchtet ab Donnerstag

Unter dem Motto „Ochsenhausen leuchtet“ öffnet der Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen von Donnerstag, 29. November, bis Sonntag, 2. Dezember, seine Pforten. Das Weihnachtsdorf auf dem Klosterhof mit seinen rund 30 Holzhäuschen lädt die Besucher zum Staunen und Flanieren ein. Zum Tagesausklang um 21 Uhr läuten täglich die Kirchenglocken, die zu einem musikalischen Abendgebet in die Klosterkirche einladen. Die Eröffnung findet am Donnerstag um 17 Uhr statt.

Zum mittlerweile 18. Mal ist auf dem Kirchplatz wieder ein Weihnachtsdorf aufgebaut. Wie in jedem Jahr sorgen die örtlichen Schulen, Kindergärten, Chöre und Musikgruppen für musikalische Unterhaltung mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern.

Am Samstag und am Sonntag hat auch wieder der Nikolaus sein Kommen angesagt (jeweils 12 und 16.30 Uhr). Auf die kleinen Besucher wartet außerdem die Krippe mit Eseln und Schafen. Am Samstag steht von 10 bis 18 Uhr der Tag der Schulen und Vereine auf dem Programm.

Kammerorchester gibt Konzert

Vom Markttrubel erholen können sich die Besucher bei Orgelmusik auf der berühmten Gabler-Orgel der Klosterkirche und adventlicher Musik im benachbarten Klostermuseum. Zusätzlich laden die Glocken der Klosterkirche St. Georg zu einem musikalischen Abendgebet ein. Ein festliches Adventskonzert des Kammerorchesters Ochsenhausen findet am Sonntag um 16 Uhr statt. Zum Abschluss des diesjährigen Weihnachtsmarkts wird um 18 Uhr der schönste Stand gekürt, der von den Marktbesuchern gewählt wurde.