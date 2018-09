Ochsenhausen lädt zur Musiknacht ein

Am kommenden Freitag, 21. September, ist internationale Musiknacht in Ochsenhausen. Von 21 bis 1 Uhr wird dann ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Wenn es wie in der Wettervorhersage angekündigt, eine laue und trockene Spätsommernacht werden sollte, seien das ideale Voraussetzungen für einen tollen Abend in Ochsenhausen, sagen Bettina Locher und Thomas Schäfer von der Weinstube Baumann. Sie haben zur Musiknacht die Band Shokee & Sands eingeladen, die dem einen oder anderen bereits vom vergangenen Jazzfrühschoppen am Ziegelweiher bekannt sind.

Musik an elf Orten

An elf verschiedenen Orten in der Stadt spielen am Freitag Bands. In Gastronomiebetrieben treten High Tension Orchestra, Miri & The Groovy Bones, die Häckl-Buam, King Ralf, Two or Company, R.E.D. Gang, One Vision, Antonio Novembre, Paulas Livingroom und Shokee & Sands auf. In der Herz-Jesus-Kapelle musizieren außerdem Unity in Spirit.

Informationen zu den verschiedenen Lokalen und über alle teilnehmenden Bands finden Interssierte online unter www.rroxi.de