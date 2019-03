Ochsenhausen kassiert trotz Überlegenheit Niederlage in Ravensburg

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga bei der U23 des FV Ravensburgen mit 1:2 (0:0) verloren. Am Ende blieb eine Frage: Wie gewinnt man so ein Spiel, Gerhard Grünhagel? Ravensburgs Trainer gab unumwunden zu: „Ich weiß es auch nicht – die Ochsenhauser haben uns eigentlich hergespielt.“ Fakt ist aber: Grünhagel hatte Glück mit seinen Einwechslungen. Rene Zimmermann holte den Elfmeter zum 1:1 heraus und Liam Becker schoss sein Team mit einem Kabinettstückchen zum Sieg.

Bis kurz vor dem Ausgleich hätte wohl kaum einer mehr auf einen Ravensburger Sieg gewettet. Grünhagels Mannschaft fand von Beginn an nicht die richtige Einstellung zum Spiel. „Schon die Körpersprache hat nicht gestimmt“, ärgerte sich der Coach. Der FV war nicht in der Lage, gegen das Pressing des Gegners anzukommen und sauber hinten herauszuspielen. Der Platz taugte nicht zur Ausrede: Nach dem Spiel auf dem sehr holprigen Rasen in Kißlegg waren die Ravensburger schließlich auf den heimischen Kunstrasen zurückgekehrt. Ihre Technik konnten gerade die jungen Spieler wie Robin Hettel nur ganz selten auf den Platz bringen.

So waren es die Ochsenhauser, die immer wieder die Akzente setzten – allerdings ohne Ertrag. Eine Chance hatte der FV vor der Pause: Christian Barth eroberte den Ball am gegnerischen Strafraum, Omar Jatta konnte das Zuspiel im Zentrum aber nicht verwerten. In der Pause konnte Grünhagel sein Team nicht wachrütteln. In der 52. Minute ging’s ganz schnell: Einer der vielen Fehlpässe in die Spitze – diesmal von Maschkour Gbadamassi –, Ochsenhausen reichten zwei Stationen, um Oliver Wild am Strafraum freizuspielen und der fackelte nicht lange. Das 1:0 für den SVO war absolut verdient. Die Gäste verpassten es aber, den Sack zuzumachen.

Stattdessen wachte der FV II in der Schlussviertelstunde plötzlich auf und drehte die Partie innerhalb von vier Minuten. Erst hatte Ochsenhausens Kapitän Andreas Ludwig bei einer Flanke von Zimmermann unglücklich die Hand oben – Jatta traf sicher vom Elfmeterpunkt. Dann hatte Becker seinen Auftritt: Dreifach-Heber gegen drei Gegenspieler, den ersten Abschluss wehrte Jan Besenfelder im Ochsenhauser Tor noch ab, beim zweiten Versuch per Kopf war der Keeper machtlos. „Ich habe Liam Becker letzte Woche ziemlich zusammengefaltet“, meinte Gerhard Grünhagel nach dem Schlusspfiff. „Wenn er dann immer solche Reaktionen zeigen, werde ich das ab jetzt jedes Mal tun.“ Trotz der Freude über die drei Punkte blieb Ravensburgs Trainer aber Realist: „Das war heute ein unverdienter Sieg.“