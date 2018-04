Ochsenhausen kassiert 0:5-Heimpleite

„Wir müssen das Spiel schnell abhaken und den Kopf wieder hochbekommen.“ Andreas Ludwig, Kapitän des SV Ochsenhausen, war nach der 0:5 (0:1)-Niederlage gegen den Tabellennachbarn TSV Straßberg spürbar bedient.

Besonders Bitter war nach dem Schlusspfiff die Erkenntnis, über praktisch die komplette Spielzeit die spielerisch bessere Elf gestellt zu haben. Doch die Straßberger präsentierten sich gnadenlos effektiv. „Dabei hatten wir vorher besprochen, dass wir kompakt stehen wollen“, haderte Ludwig. Besonders auf die Qualitäten Straßbergs bei Standards hatten sich die Ochsenhauser eingerichtet. Doch genau auf diesem Weg kamen die Gäste zum Erfolg, erzielten drei der fünf Treffer nach ruhenden Bällen.

Dennoch standen die Ochsenhauser in der Anfangsphase kompakt. Doch als in der 16. Minute ein Eckball in den SVO-Strafraum segelte, mangelte es an der nötigen Konsequenz im Abwehrverhalten – 0:1. Dem Rückstand liefen die Ochsenhauser erfolglos hinterher. Zwar kombinierten sie sich immer wieder gefällig über die Außen nach vorne, doch in der Mitte fehlten dann die Abnehmer.

Kurz nach Wiederanpfiff schlugen die Gäste erneut zu, dieses Mal gleich doppelt. Zunächst führte ein unnötiger Ballverlust zum 0:2 (47.), vier Minuten später fehlte bei einem Freistoß von halblinks die Zuteilung und es stand 0:3. Die Moral des SVO war damit aber nicht gebrochen. „Wir haben immer weitergespielt und eigentlich stets das Gefühl gehabt, zurückkommen zu können“, so Ludwig. Und hätte Konrad Licht eine Flanke von Ludwig zum Anschlusstreffer eingeköpft, hätte es vielleicht noch zu einer Aufholjagd kommen können. Doch Licht köpfte knapp vorbei und Straßberg machte in der Schlussphase mit zwei weiteren Treffern das Debakel aus Ochsenhauser Sicht perfekt.