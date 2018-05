Ochsenhausen ist so gut wie durch

Der SV Ochsenhausen hat das Derby in der Fußball-Landesliga gegen den SV Mietingen mit 3:1 für sich entschieden und darf wohl für die nächste Landesligasaison planen. Den Aufsteiger SV Mietingen kann bei realistischer Einschätzung angesichts der sehr schweren Restaufgaben gegen Laupheim, Friedrichshafen und Ravensburg II wohl nur noch ein mittleres Fußballwunder vor dem sofortigen Abstieg retten.

In der Spielanalyse nach dem Derby wic-en beide Übungsleiter nur in Kleinigkeiten voneinander ab. SVO-Spielertrainer Oliver Wild sprach von einem nicht unverdienten Erfolg seiner Mannschaft: „Dass wir hier kein Feuerwerk abbrennen, war klar. Es ging ums Punkten, dass ein Sieg daraus wurde, ist natürlich super. Insgesamt hatten wir die bessere Ballkontrolle und ließen uns auch nach dem 1:1 nicht aus der Ruhe bringen. Ein großes Kompliment an die Mannschaft.“ SVM-Coach Reiner Voltenauer erkannte den SVO-Sieg neidlos an und bei der Niederlage seiner Elf einen roten Faden der ganzen Saison. „Ich hatte auch heute das Gefühl, dass wir nah dran sind, in entscheidenden Situationen fehlt uns aber auch ein bisschen die Erfahrung. Ochsenhausen hatte in Halbzeit eins Vorteile und war im Abschluss einfach cleverer. Jetzt gilt es, die Mannschaft aufzurichten für die Aufgabe in Laupheim.“

Michael Wild trifft zur Führung

Die erwartungsfrohe und sehr ansehnliche Zuschauerkulisse sah einen eher verhaltenen Derbybeginn, die Gastgeber hatten aber deutlich mehr Ballbesitz und beschäftigten den Gast zunächst nur mit Abwehraufgaben. Die erste echte Tormöglichkeit der Partie hatten dann auch die Schwarz-Gelben, als Oliver Wild (25.) eine Flanke von Andreas Ludwig mit einem spektaktulären Seitfallzieher neben den Gästekasten setzte. Mietingen kam erst nach einer halben Stunde besser in die Partie, Christian Glaser setzte einen 18-Meter-Schuss ans Außennetz. Nach dem bis dahin besten Gästeangriff jagte Robin Ertle den Bal über das Tor (36.).

Im Gegenzug schlugen dann aber die Gastgeber zu. Michael Wild eroberte sich an der Torauslinie das Leder und hämmerte dieses aus spitzem Winkel unter die Querlatte zum 1:0. Der eine oder andere Zuschauer hatte die Kugel zuvor im Aus gesehen, Proteste von Mietinger Seite blieben aber aus. Beide Teams hatten in der Anfangsphase der zweiten Hälfte einige leichte Ballverluste, jubeln durfte man zunächst im Mietinger Lager: Nach einem Freistoß von Felix Stumm stieg Christian Glaser am höchsten und köpfte unerreichbar für SVO-Keeper Tobias Kirchenmaier zum 1:1 ein (57.). Der Torschütze setzte drei Minuten später einen 20-Meter-Flachschuss knapp neben das Tor. SVM-Coach Voltenauer brachte mit Andreas Bösch einen weiteren Offensivakteur, unter lautstarker Anfeuerung der Fans hatte der SVM nun seine beste Phase.

Hartmann nutzt Ludwigs Vorarbeit

Die Gastgeber behielten aber einen kühlen Kopf, ließen im eigenen Strafraum so gut wie nichts zu und hatten dann auch die nötige Abgebrühtheit und Cleverness. Nach einem unwiderstehlichen Antritt und Flankenlauf von SVO-Kapitän Ludwig auf dem rechten Flügel netzte David Hartmann (80.) dessen Rückpass aus zehn Metern trocken zum 2:1 ein. Aufregung herrschte im Mietinger Lager zwei Minuten später, als Bösch nach einem Kopfballduell mit Serban Rosu im SVO-Strafraum zu Fall kam.

Reiner Voltenauer sagte nach dem Spiel: „Der Andi hat mir bestätigt, dass er umgerissen wurde, vielleicht hätte ein Elfer und das 2:2 uns noch mal geholfen.“ Nicht helfen konnte der SVM-Coach bei einem Flachschuss von Robin Ertle, der knapp sein Ziel verfehlte und einem haarsträubenden Abwehrfehler seiner Mannschaft, den Konrad Licht (90+2.) mit energischem Nachsetzen zum 3:1 nutzte.

SVO-Torschütze Michael Wild nach der Begegnung: „ Es war in der zweiten Hälfte eine hitzige Partie, wir haben insgesamt etwas mehr für das Spiel getan, darum ist der Sieg verdient.“ Und SVM-Angreifer Robin Ertle sagte: „ Die Niederlage ist ein Nackenschlag, wir hatten uns viel vorgenommen. Ochsenhausen war einfach effektiver. Wir bleiben aber zusammen und eine Einheit.“