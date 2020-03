Ochsenhausen ist bei Balingen II gefordert

Der SV Ochsenhausen steckt weiterhin in der Abwärtsspirale in der Fußball-Landesliga. Ob mit dem neuen Trainer Thomas Przibille bereits bei der Auswärtspartie gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, die TSG Balingen II, am kommenden Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) die Wende gelingt, wird sich zeigen.

Für den SVO sieht es zurzeit schlecht aus. Die vergangenen sechs Punktspiele der Ochsenhauser gingen verloren, der Verein steht mit 18 Punkten auf dem 15. Tabellenrang und ist somit vom Abstieg bedroht. Am Anfang der Woche haben die Verantwortlichen des Clubs auf die Misere reagiert und das Spielertrainerduo Simon Boscher und Mathias Wesolowski aus ihrer Pflicht entlassen. Wesolowski wird den Ochsenhausern aber als Spieler erhalten bleiben. Der ehemalige SVO-Spieler Thomas Przibille übernimmt, wird aber urlaubsbedingt erst einen Tag vor der Partie auf die Mannschaft treffen. „Wir hoffen, dass gegen Balingen II trotzdem schon ein neuer Impuls von der Seitenlinie ausgeht“, sagt Albrecht Biechele, Abteilungsleiter des SVO. „Wir gehen auf jeden Fall mit Optimismus in die Partie“, fügt er hinzu.

Mit breiter Brust

Für die Zweitvertretung der TSG Balingen sieht es aktuell ähnlich dunkel aus. Mit ebenfalls 18 Zählern auf dem Konto steht die TSG II nur einen Platz vor dem SVO. Allerdings konnten die Balinger am vergangenen Spieltag einen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Ostrach erringen und werden wohl mit entsprechend breiter Brust in die kommende Partie gehen. „Balingen ist ein schwieriger Gegner, sie sind sehr spielstark und bei ihnen geht es jetzt auch um alles“, so der SVO-Abteilungsleiter. „Außerdem kann man nie wissen, wer von der ersten Mannschaft bei ihnen mitspielt.“

Duell auf Augenhöhe

Bei den Ochsenhausern erhofft man sich, dass gegen Balingen II der Knoten platzt. „Drei Punkte zu holen wäre schön, aber ein Punkt wäre auf jeden Fall schon ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Albrecht Biechele. Einen klaren Favoriten gebe es nicht, es werde ein Duell auf Augenhöhe.

Mit einem Sieg könnte sich der SVO aus der Abstiegszone lösen, da es in der Tabelle aktuell sehr eng zugeht. Durch eine weitere Niederlage würde es für die Schwarz-Gelben mit der Zeit aber immer schwerer werden, sich aus dem unteren Tabellenviertel befreien zu können. Das gleiche gilt für die punktgleiche TSG II. Neben den Langzeitverletzten fehlen dem SVO am Sonntag Frank Martin (Risswunde am Auge) und Cronos Pfluger (beruflich verhindert). Wenn alles so bleibt, kann der neue Trainer Thomas Przibille ansonsten personell aus dem Vollen schöpfen.