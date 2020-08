Ochsenhausen hilft italienischer Partnerstadt

Ein Brief des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella hat kürzlich für Freude beim Partnerschaftskomitee Ochsenhausen gesorgt. Mit dem Brief bedankten sich die beiden Präsidenten für die vom Ochsenhauser Partnerschaftskomitee gezeigte Solidarität in der Corona-Krise.

Das Komitee hatte seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder Kontakt mit Freunden in der italienischen Partnerstadt Subiaco, teilt die Stadtverwaltung Ochsenhausen mit. Als sich in den Berichten mehr und mehr abgezeichnet habe, dass zahlreiche Familien durch die Pandemie unter anderem von Arbeitslosigkeit betroffen seien, sei für das Ochsenhauser Komitee klar gewesen, dass geholfen werden müsse.

Das Partnerschaftskomitee hat nach Angaben der Stadtverwaltung deshalb Spenden gesammelt und diese besonders stark betroffenen Familien zukommen lassen. Die Hilfe konnte über einen befreundeten Pfarrer und Mitglieder des Sublacenser Partnerschaftskomitees direkt an die Familien weitergegeben werden. Auch der Sublacenser Pfarrer Don Mariano Licorni hat sich bereits für die Hilfe aus Ochsenhausen bedankt. So schrieb er: „Ihre große Sensibilität war von unschätzbarem Wert, um die wirtschaftlichen Bedürfnisse vieler Familien in unserer Pfarrei und Stadt zu erfüllen.“

Wie der Vorsitzende des Ochsenhauser Partnerschaftskomitees Lothar Merk berichtet, haben Komitee-Mitglieder sowie ehemalige Komitee-Mitglieder und Bürger, die seit vielen Jahren zu Begegnungen mit nach Subiaco fahren, mehr als 1000 Euro gesammelt, die hilfebedürftigen Familien zugute kamen. „Wir sind froh, dass wir unseren Freunden in Subiaco damit ein wenig helfen konnten“, so Lothar Merk.

Auch die Vorsitzende des italienischen Partnerschaftskomitees Annalisa Pistoia freute sich über die Unterstützung. Nicht nur die finanzielle Zuwendung sei hilfreich, sondern „der gegenseitige Zuspruch tut gut und hilft auch hier, die Hoffnung nicht zu verlieren“, teilte Annalisa Pistoia mit. Sowohl die Komitee-Vorsitzenden als auch die Bürgermeister der beiden befreundeten Städte hoffen, dass im nächsten Jahr wieder persönliche Begegnungen stattfinden können. „Es ist wichtig, Freunden beizustehen. Und um eine Freundschaft zu pflegen, ist es einfach gut, wenn man sich auch von Angesicht zu Angesicht treffen kann“, erklärt Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel. Derzeit habe jedoch die Gesundheit Vorrang, was bedeute, Abstand zu halten.