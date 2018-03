Ochsenhausen hat neuen Internetauftritt

Im Jahr 1997 hat die Stadt Ochsenhausen in Sachen Internet eine Vorreiterrolle eingenommen, war sie doch eine der ersten Kommunen, die sich auf einer eigenen Internetseite präsentierte. Die SZ schrieb seinerzeit von einem „noch recht ungewöhnlichen Schritt für eine Kleinstadt“. In der Zwischenzeit war die städtische Homepage aber in die Jahre gekommen, die 15 Jahre alte Visitenkarte im Netz musste neu konzipiert werden. Konstantin Egle, damaliger Wirtschaftsförderer und verantwortlich für das Stadtmarketing, sprach bereits vor gut einem Jahr von einer „dringend nötigen“ Überarbeitung. Jetzt ist dieser Prozess abgeschlossen. Seit dieser Woche ist die neue Internetseite online.

„Für uns war das ein größeres Projekt, das auch viele personelle Ressourcen gebraucht hat“, sagt Bürgermeister Andreas Denzel. Es sei aber an der Zeit gewesen, der Homepage ein neues Gesicht zu verleihen. Dieses Gesicht ist mit dem vorherigen nicht mehr zu vergleichen, wirkt die Internetseite nun doch deutlich aufgeräumter und benutzerfreundlicher, große Bilder, die es vorher nicht gab, verstärken den lebendigen Gesamteindruck. „Bilder lassen sich nun deutlich besser darstellen“, sagt Monika Merk von der Stadtverwaltung. „Die ganze Seite ist einfacher, bewegter, die vorherige war etwas statisch.“ Früher seien schließlich vor allem die Informationen in Textform im Fokus gestanden, nicht so sehr die Darstellung. Die neue Internetseite passt sich nun auch automatisch den verschiedenen Endgeräten an, egal ob Handy, Tablet oder PC.

Erste Überlegungen zur Neukonzeption von www.ochsenhausen.de gab es 2016, 2017 wurden im Haushalt 20 000 Euro eingestellt. Vor einem Jahr machte sich eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung mit Unterstützung des Medienwerks Vellberg an die Arbeit, erklärt Patricia Bendel von der Touristinformation. Die Arbeitsgruppe informierte sich, wie sich andere Kommunen im Netz präsentieren, machte sich Gedanken, wie sich Ochsenhausen im Internet darstellen will, welche Informationen wichtig sind. Als Highlights der neuen Homepage bezeichnet Patricia Bendel die Bauplatzvermarktung, die Suchfunktion und die Schnittstelle zum Serviceportal Baden-Württemberg. „Die ganze Struktur ist deutlich übersichtlicher geworden“, sagt Bürgermeister Denzel.

Feuerwehr hat ebenfalls neue Seite

Die Tourist-Information und die Jugendmusikschule haben darüber hinaus eigene Internetseiten bekommen, mit einem entsprechenden Klick auf der Startseite der städtischen Homepage wird der Nutzer weitergeleitet. Auch der Auftritt der Freiwilligen Feuerwehr wurde komplett überarbeitet. Bei allen vier Seiten gilt: „Für den Nutzer ist das Surfen nun deutlich einfacher“, sagt Monika Merk. Unterm Strich lässt sich dies die Stadt 22 000 Euro kosten.