Ochsenhausen hat im Viertelfinale ein Heimspiel

Die Titelfavoriten im deutschen Tischtennis-Pokal dürfen sich im Viertelfinale über Heimspiele freuen: So empfangen die TTF Liebherr Ochsenhausen den Post SV Mühlhausen. Gespielt wird am Sonntag, 20. Oktober, 15 Uhr.

Im Achtelfinale hatten sich die TTF vergangenen Sonntag mit 3:2 im Derby beim TTC Neu-Ulm behauptet und einen ersten Schritt in Richtung Pokalfinale gemacht, das am 4. Januar wieder in der Ratiopharm-Arena stattfindet. „Das Final Four vor der Haustür wollen wir natürlich wieder erreichen“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Aber unsere Situation hat sich geändert, wir sind vom Jäger zum Gejagten geworden – und jedes Team geht gegen uns doppelt engagiert zu Werke.“

In der zurückliegenden Saison hatten sich die Schützlinge von Cheftrainer Dmitrij Mazunov vor mehr als 4000 Zuschauern in Neu-Ulm mit 3:1 gegen den SV Werder Bremen den Titel gesichert. Die Rolle des Jägers hat in dieser Spielzeit Borussia Düsseldorf inne. Der Rekordpokalsieger, der in der Vorsaison im Viertelfinale ausgeschieden war, trifft in der Runde der letzten acht auf Fulda-Maberzell.