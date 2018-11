Ochsenhausen fertigt Aufsteiger mit 8:0 ab

Der SV Ochsenhausen hat Aufsteiger SV Dotternhausen mit 8:0 (4:0) auf die 120 Kilometer lange Heimreise in den Zollernalbkreis geschickt und sich vorerst vom unteren Tabellendrittel verabschiedet.

Eine Woche nach dem hart umkämpften 3:2-Erfolg bei Spitzenteam Kehlen spürten die Ochsenhauser dieses Mal deutlich weniger Gegenwehr. Der SVO wirkte von Beginn an wesentlich gedankenschneller als die Gäste, die dem Ball meist nur hinterherlaufen konnten. Zudem bewies Ochsenhausen eine beeindruckende Effektivität und führte bereits nach 23 Minuten mit 3:0. Den Anfang machte Torjäger Konrad Licht (5.) mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern, David Mayer staubte nach einem Freistoß von Michael Wild zum 2:0 (20.) ab und Kapitän Andreas Ludwig sorgte nach schönem Zuspiel von Namensvetter Flontas für die frühe Vorentscheidung.

Der SVO ließ die Gäste weiter kaum durchatmen und versuchte sich in gepflegtem Direktspiel, das allerdings nicht immer gelang. So boten sich Dotternhausens Julian Rontke nach einer vergebenen Chance von Oliver Wild und einem Ballverlust von Michael Wild zwei sehr gute Konterchancen. Die aufmerksame Abwehr um Innenverteidiger Thilo Denzel entschärfte die wenigen gefährlichen Situationen jedoch souverän.

Das nächste Tor fiel erneut für den SVO: Mayer setzte sich stark auf der linken Seite durch und bediente Licht, dessen abgeblockter Schussversuch bei Oliver Wild landete. Der Spielertrainer versenkte das Leder im rechten Torwinkel – 4:0 (41.). Ganz zufrieden war Oliver Wild dennoch nicht: „Wir haben phasenweise nicht so zielstrebig und zu viele Fehlpässe gespielt, die ein Gegner auch mal ausnutzen kann.“ Dotternhausen war dazu jedoch nicht in der Lage.

Nach der Pause blitzte kurz etwas mehr Spielkultur bei den Gästen auf, die den Ball nun über einige Stationen in den einigen Reihen hielten. Doch das Aufbäumen war nur von kurzer Dauer, Ochsenhausen zog die Zügel schnell wieder an. Es dauerte aber bis zur 60. Minute, ehe dem SVO das 5:0 gelang: Flontas spielte perfekt in den Lauf von Ludwig, der seinen zweiten Treffer markierte. Drei Minuten später schlug Ludwig eine glänzende Flanke von der rechten Außenlinie auf den langen Pfosten, Mayer verwandelte volley zum 6:0. Wiederum Mayer erhöhte nach Zuspiel von Michael Wild auf 7:0 (67.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Alexander Ziesel in der 81. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer.

Applaus gab es noch einmal, als der dreifache Torschütze Mayer kurz vor Schluss das Spielfeld verließ. Aus privaten Gründen wird der Mittelfeldspieler dem SVO in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Umso erfreulicher für Spielertrainer Wild, dass Innenverteidiger Serban Rosu nach mehrmonatiger Verletzungspause in der 65. Minute sein Saisondebüt feiern konnte.

Oliver Wild zog anschließend ein positives Fazit: „Bei 8:0 gibt es nicht so viel zu kritisieren. Wir haben in der ersten Halbzeit eiskalt zugeschlagen, die Torchancen effektiv verwertet.“ Außerdem freute Wild, dass seine Mannschaft auch nach der Pause „torgeil“ blieb gegen einen Gegner, der allerdings „kein Maßstab“ gewesen sei. Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz verwies einerseits auf die Personalnot: „Wir haben ohne vier Leute gespielt, auf die wir nicht verzichten können. Vielen Spielern war die Unsicherheit anzumerken.“ Andererseits schwärmte er geradezu vom SVO: „Der Gegner hat uns extrem hart bestraft. Sie waren im Abschluss unglaublich effektiv und hatten tolle Abschlüsse, die sehr gut herausgespielt waren. Das hat nach sehr viel Qualität ausgesehen.“