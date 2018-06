Ochsenhausen feiert sein Traditionsfest

Bei nahezu perfektem Wetter haben die Ochsenhauser am Wochenende wieder ihr Öchslefest gefeiert. Tausende Besucher strömten in die Stadt – ob zu Fuß, per Rad, mit dem Auto oder mit der Öchslebahn.

Ein buntes, unterhaltsames Fest mit unverwechselbarem Charakter, voller Traditionen wurde den Gästen geboten, genauso wie es Benjamin Hopp der Vorsitzende des Öchslefestkomitees und Bürgermeister Andreas Denzel im Vorfeld versprochen hatten.

Bereits am Freitag startete das Fest sportlich mit dem Fürstenwaldlauf der bereits zum 38. Mal ausgetragen wurde. Laufbegeisterte aus Oberschwaben und darüber hinaus trafen sich auf dem Sportgelände um sich danach auf einer reizvollen Runde durch den Fürstenwald zu messen.

Besonders laut ging es beim Bambinilauf für die unter zehnjährigen zu. Die 100 hochmotivierten Teilnehmer wurden von den zahlreichen Zuschauern und besonders von ihren Eltern frenetisch an der Tartanbahn im Stadion Hopfengarten angefeuert. Ausklingen lassen konnte man diesen sportlichen Tag im Café Seestern beim Freibad Ziegelweiher mit den Livebands Out Of My Head und den Curly Beats, oder bei Acoustic Rock live mit King Ralf im Stadtcafé Hampp.

Schauen, prüfen, stöbern, handeln, einen Bekannten treffen oder ein Schwätzchen halten – das war ab dem frühen Samstagmorgen an den fast 100 Flohmarktständen angesagt. Manchmal musste man sogar stehen bleiben, da es kein Durchkommen mehr gab.

Ab 10 Uhr lockte der bunte Kunst- und Handwerkermarkt die Besucher in die Straße vom Rathaus bis zum Hotel Mohren. Alte und neue Handwerksberufe zeigten dort übers ganze Wochenende hinweg ihr Können. Zur selben Zeit eröffnete hinter der Schranne das Lagerleben. Dort wartete am Samstag und Sonntag ein Pferde- und Streichelzoo auf kleine oder große Tierfreunde.

Viel Spaß auch für die Kleinen

Weil es sich beim Öchslefest um ein Familienfest handelt, wurde auch den jüngsten Besuchern viel geboten. Ob im großen Kinderbereich, beim Spielparcours mit verschiedenen Stationen, im Kindertheater bei „Frau Holle“ oder im kleinen Vergnügungspark. Die Kinder konnten sich bei diesen kostenlosen Angeboten nach Herzenslust austoben. „Alle Familien sollen auf dem Öchslefest etwas erleben können – und zwar unabhängig von der Größe des Geldbeutels“ war die Ansage vom Vorsitzenden des Öchslefestkomitees, Benjamin Hopp.

Den Fassanstich am späten Samstagvormittag auf dem Markplatz umrahmten Ensembles und Bands der städtischen Jugendmusikschule. Im Lauf des Wochenendes hatten auch der Harmonika-Spielring Reinstetten, die Stadtkapelle Ochsenhausen, der Spielmannszug Ochsenhausen, die Rottumtaler und Aulendorfer Alphornbläser, die Kapelle „Steirisch, blechig, guad“, die Musikkapelle Eberhardzell sowie der Musikverein Laupertshausen ihren Auftritt beim Öchslefest.

Das „Hora-Blosa“ und „Hora-Keia“ als Wettbewerb gehört zu Ochsenhausen und war für die Gäste am Samstag ein weiterer Höhepunkt. Für Nicht-Schwaben zur Erklärung: Wer die schönsten Töne aus einem Ochsenhorn hervorbringt und dieses Ochsenhorn, also das „Hora“ am besten „keia“, also werfen, kann hat gewonnen. Das Spektakel wurde von den Blasmusikfreunden Oberschwaben stimmungsvoll begleitet.

Voll auf ihre Kosten kamen auch die Fußballfans. Für sie wurde das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden auf einer Großbildleinwand vor der Weinstube Baumann gezeigt – inklusive 2:1-Siegtreffer in letzter Minute.

Die Bulldogfreunde feierten in diesem Jahr ein Jubiläum, denn sie organisierten am Sonntag zum 20. Mal die Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte. Liebhaber alter Technik bekamen mehr als 200 Maschinen und Geräte zu sehen. Diese Ausstellung spielte sich im Bahnhofsbereich ab neben der Heimat des Öchsles und der Waschfrauen mit ihrem Museum, die ihre Heimat für dieses Öchslefest verließen und auch heuer ihren historischen Tanz und vor allem ihre Arbeit, wie sie vor 100 Jahren bewältigt wurde, hinter dem Rathaus und auch am Museum präsentierten.

Das Öchsle dampft unermüdlich

Den Abschluss dieses Wochenendes bildet aber der Namensgeber dieses Fests, das Öchsle. Unermüdlich beförderte die Museumsbahn die Gäste aus Nah und Fern von Ochsenhausen nach Warthausen und zurück. Außerdem waren Fahrten mit der Handhebel-Draisine oder Führerstandsmitfahrten möglich sowie der Besuch einer Fahrzeugausstellung am Bahnhof.

Auf die Frage was ihr an diesem Öchslefest so gefällt, meinte eine Besucherin aus Ulm: „Dieses Fest ist so abwechslungsreich. Überall in der Stadt ist etwas los, es herrscht eine tolle Stimmung ohne Randalierer, einfach schön.“