Ochsenhausen erwartet Herkulesaufgabe

Dem SV Ochsenhausen steht in der Fußball-Landesliga eine sehr schwere Heimaufgabe bevor. Der noch ungeschlagene SVO empfängt am Samstag um 17 Uhr den Titelfavoriten TSV Berg.

Beim Blick auf die aktuelle Tabelle dürfte sich so mancher die Augen reiben. In dieser rangiert der SV Ochsenhausen mit der Maximalausbeute von sechs Punkten drei Zähler vor dem TSV Berg – wohlgemerkt nach zwei absolvierten Spielen. Überrascht ist SVO-Spielertrainer Oliver Wild nicht von dem sehr guten Saisonstart seines Clubs, sondern vielmehr erfreut. „Davon konnte man nicht ausgehen, das Ziel waren vier Punkte“, so der 33-Jährige. „Wir sind aber sehr froh über die sechs Punkte. Vor allem weil wir wissen, dass nun Spiele gegen Berg und Weiler anstehen.“ Die Partie gegen die Allgäuer ist auf Wunsch der Rot-Weißen auf Freitag, 7. September (Anstoß: 17.45 Uhr), wegen einer anstehenden Hochzeit vorverlegt worden. Zudem wurde das Heimrecht getauscht, die Partie steigt so in Ochsenhausen.

Doch zunächst ist der Fokus beim SVO voll auf das Heimspiel gegen den TSV Berg gerichtet. „Wir sind uns bewusst, dass es eine Herkulesaufgabe wird. Berg ist für mich der Topfavorit auf den Titel. Der TSV ist personell am stärksten besetzt in der Liga“, so Oliver Wild. Dennoch ist es auch gegen Berg das Ziel zu punkten. In der vergangenen Saison gelang dem SVO zu Hause sogar ein 2:0-Sieg. „Da hatten wir das Glück auf unserer Seite, da ist einfach alles zusammengelaufen“, erinnert sich Ochsenhausens Spielertrainer und fügt vorausschauend hinzu: „Wir haben am Samstag nichts zu verlieren. Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen auf viele Zuschauer. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern mutig agieren.“

Manuel Mohr kehrt in Kader zurück

Sehr fraglich ist, ob im Heimspiel Kapitän Andreas Ludwig mitwirken kann, der im Abschlusstraining einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen hat. Offen ist auch der Einsatz von Andreas Flontas, der das Training wegen Leistenproblemen abbrechen musste. Definitiv fehlen werden Serban Rosu (Sprunggelenkprobleme), Louis Bendel (schwere Zehprellung) und David Mayer (Urlaub). „Wir sind in der Breite stärker besetzt und wollen so die Ausfälle kompensieren“, sagt Oliver Wild angesichts der nicht zur Verfügung stehenden Spieler. Eine personelle Option für das Heimspiel wäre auch Manuel Mohr, der aus dem Urlaub zurück ist.