Ochsenhausen erlebt Karneval auch im Juli

Das Bildungswerk Ochsenhausen startet in den Bildungsfrühling: Druckfrisch liegt das neue „Bildungsprogramm Januar - Juli 2013“ vor. Mut zur Veränderung, denn Veränderung sei das einzige Beständige, so umschreiben Vorstandsvorsitzender Wilfried King und die Geschäftsführerin Christina Pappelau im Vorwort das 64-seitige neue Programm.

Was macht denn ein Elefant im Orchester und eine Schildkröte in der Kapfhalle? Aus welchem Grund feiern die Tiere mitten im Juli Karneval? Passend zur Hochburg Ochsenhausen wird Operndirigent Christoph Hagel, der aus Schemmerhofen stammende Echo-Preisträger, unter dem Motto „Karneval im Juli“ mit dem Ochsenhauser Jugendsinfonieorchester der Jugendmusikschule den berühmten „Karneval der Tiere“ von Camille Saint Saëns am 11. Juli vorstellen, geeignet für Jugendliche wie Erwachsene, die Klassik auf neuen Wegen verstehen möchten. Für das anschließende Sitzkonzert am 12. Juli um 9.30 Uhr habe sich die Ochsenhauser Grundschule schon geschlossen angemeldet, meldet Christina Pappelau.

Ebenfalls mit Spannung wartet die Bildungswerk-Geschäftsführerin auf die Resonanz zum Vortrag von Facharzt Dr. med. Markus Weisenauer, der am 9. April in der Kapfhalle über die Faszination der Homöopathie referiert. Er will über die Möglichkeiten und Grenzen der Homöopathie und die Wirksamkeit ihrer Arzneimittel informieren. Im Anschluss bietet die Heilpraktikerin Anette Gerster am 15. April im Musiksaal der Realschule einen Grundlagenkurse zu wichtigen Arzneimitteln und deren Anwendungen in Akutfällen.

Eine Woche nach Fasnet, am 19. Februar, kommt die erste deutsche Nachrichtensprecherin Wibke Bruhns nach Ochsenhausen, liest in Kooperation mit der Lesebar im Fruchtkasten aus ihrem aktuellen Buch „Nachrichtenzeit“, eine an Anekdoten reiches Werk über die Geschichte der Bundesrepublik. Ein weiterer Vortrag dürfte ebenfalls für großen Zuspruch sorgen: Jörn Wiedemann, Mitbegründer der Regionalen Wirtschaftsgemeinschaft (ReWiG), informiert am 5. März im Musiksaal des Gymnasiums in Kooperation mit dem Bürgerverein OX-21 über das Konzept und die ReWiG-Umsetzung sowie die Grundzüge unseres Verständnisses der Nachhaltigkeit. Er hofft auf weitere Unterstützung dieser Bewegung, wie es schon in München, Kaufbeuren, Memmingen, Lindau und Isny der Fall ist.

A propos OX-21: Der Arbeitskreis 2 unter Erwin Keck lädt mit Filmvorführungen auch in diesem Semester ein, sich Gedanken zu machen, wie man sich am besten auf globale Krisen vorbereitet. Themen: Warum werfen wir Essen auf den Müll? Woher kommt die Nahrung ? Gute und schlechte Ernährung sowie Ware Tiere. Zudem gibt es wieder Permakultur-Zusatzkurse.

Ein Insider-Blick nach Kamerun ermöglichen Ursula und Werner Krebs, die sich beide von 1988 bis 2007in mehreren Entwicklungshilfeprojekten in Kamerun engagierten, über die Stellung der Frauen. Der Titel ihres Vortrags am 11. April lautet: „Kamerun: Frau sein heißt stark sein“. Die Erfolgsautorin und Physiognomie-Expertin Tatjana Strobel lädt zu einem zweiteiligen Seminar am 9. und 10. März in der Lesebar, das auch einzeln buchbar ist. Thema: Ich weiß, wer du bist, das Geheimnis in Gesichtern zu lesen. Aus dem Rahmen fällt auch das Angebot zum Jubiläum „10 Jahre Weinseminare im Bildungswerk“. Dozent Erich Högerle lädt Ende Juni zu einer Weinreise zu zwei Weingütern in der Pfalz ein und der neue Öchsle-Geschäftsführer Andreas Albinger bietet am 15. Juni einen Blick hinter die Kulisse der Museumsbahn.