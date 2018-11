Ochsenhausen enttäuscht in Balingen

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga beim Auswärtsspiel in Balingen einen gebrauchten Tag erwischt und mit 2:4 verloren. Trainer Oliver Wild, der am Samstag selbst wegen Wadenproblemen passen musste, zeigte sich vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht. Bereits nach einer knappen Stunde war die Begegnung mit dem Balinger Treffer zum 4:0 entschieden, für Ochsenhausen trafen in der Schlussphase noch Frank Martin und Andreas Ludwig.

„Es gibt einige Dinge zu bemängeln“, sagt Wild zur Auswärtsniederlage bei der TSG Balingen II. Die Einstellung habe nicht gepasst, seine Mannschaft sei von Beginn an weder wach noch zielstrebig gewesen. „Wir sind praktisch die komplette erste Halbzeit ins offene Messer gelaufen.“ Den Gästen unterliefen zahlreiche Fehlpässe, die von den Balingern eiskalt ausgenutzt wurden. Bereits nach wenigen Minuten hatten die Hausherren die erste große Chance zur Führung, SVO-Schlussmann Jan Besenfelder bewahrte sein Team jedoch vor einem frühen Rückstand. „Das hätte für uns eigentlich der Weckruf sein müssen – war es aber nicht“, so Oliver Wild.

Stattdessen erzielte Balingens Pascal Schoch das 1:0 (13.), fünf Minuten später ließ Paul Kozik nach einem weiteren Ochsenhauser Fehlpass das 2:0 folgen. „Nach dem zweiten Gegentor waren die Köpfe unten“, berichtet Wild. Wiederum Kozik war es, der kurz vor der Halbzeit auf 3:0 erhöhte. Ein Gegentreffer, der laut Wild verhindert hätte werden müssen. „Wir haben den Gegner eingeladen, das ist ärgerlich.“ Aber insbesondere Schoch und Kozik habe man an diesem Tag nicht in den Griff bekommen. Zum Auftritt des SV Ochsenhausen passte dann auch, dass Andreas Ludwig auf Vorlage von Manuel Mohr noch vor dem Halbzeitpfiff der vermeintliche Anschlusstreffer gelang. Das Schiedsrichtergespann hatte jedoch eine Abseitsstellung gesehen.

In der 57. Minute erzielte Pascal Schoch sein zweites Tor, das Spiel war gelaufen. Oliver Wild wechselte kurze Zeit später dreimal und dem SVO gelang zumindest noch ein wenig Ergebniskosmetik. Frank Martin traf nach einem Freistoß von Alexander Ziesel per Kopf zum 4:1 (78.) – es war Martins erstes Tor in der Landesliga. Den Schlusspunkt setzte Andreas Ludwig mit dem Treffer zum 4:2 (85.). Frank Martin sah kurz darauf noch die Gelb-Rote Karte. „Ein Spiel zum Vergessen, der Sieg von Balingen war verdient“, bilanziert Oliver Wild. Von seiner Mannschaft erwarte er jetzt in der Trainingswoche die richtige Reaktion. Kommenden Samstag ist dann der FC Mengen in Ochsenhausen zu Gast.