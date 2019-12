Ochsenhausen/Bad Waldsee II verliert erneut

Wiederum mit leeren Händen sind die Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee II vom Landesliga-Auswärtsspiel in Horgenzell zurückgekehrt. Bei der klaren 0:3-Niederlage (12:25, 13:25, 11:25) wurden den SG-Spielerinnen erneut deutlich die Grenzen in puncto Routine aufgezeigt.

Von Beginn an gelang es den sehr konzentriert spielenden Gastgeberinnen, alle Bemühungen der SG um einen Satzerfolg im Keim zu ersticken. Hatten die Gäste die gefährlichen Aufschläge der Heimmannschaft ein wenig unter Kontrolle gebracht, so gelang es nach einem kurzen Aufbäumen schnell nicht mehr, die flexibel agierende Abwehr der Horgenzellerinnen zu knacken. Zwar konnte Ochsenhausen/Bad Waldsee II einzelne, gut herausgespielte Punkte erzielen, doch das konstante souveräne Spiel der Gegnerinnen ließ nur wenig mehr zu. So erzielten die Gastgeberinnen nach einem ordentlichen Angriff der SG-Frauen in der Regel zwei Zähler. Dazu kamen immer wieder Probleme der SG in der Annahme.

In Satz drei stellte SG-Trainerin Inge Arendt auf eine altbewährte Formation um, aber auch dies zeigte nur wenig Wirkung. So war nach einer Stunde die 0:3-Niederlage besiegelt. „Schade, dass die Mädchen ihre guten Leistungen in der U18 gegen die Frauenteams einfach nicht auf das Spielfeld bringen“, sagte Inge Arendt etwas frustriert. „Irgendwann muss aber der Knoten platzen und daran arbeiten wir weiter. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr.“ Da geht es am 18. Januar bei der SG Volley Alb für Ochsenhausen/Bad Waldsee II weiter.