Nur Fegerl bringt eine Medaille mit nach Ochsenhausen

Bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Alicante, die am Sonntag mit dem Titelgewinn Timo Bolls zu Ende gegangen sind, konnten die drei gestarteten Spieler der TTF Liebherr Ochsenhausen den Erfolg von 2016 nicht wiederholen, als Silber und Bronze im Einzel sowie Silber im Doppel eingefahren werden konnten. Diesmal gab es „nur“ eine Medaille durch Stefan Fegerl, der mit seiner österreichischen Landsfrau Sofia Polcanova Silber im Mixed holte und im Finale gegen das deutsche Duo Ruwen Filus/Han Ying nur sehr knapp vom Titelgewinn entfernt war.

Im Herren-Einzel zählten alle drei Ochsenhauser zu den Gesetzten. Simon Gauzy (Setzposition drei), Stefan Fegerl (20) und Jakub Dyjas (27) starteten direkt im Hauptfeld, jeweils gegen einen Qualifikanten. Gauzy hatte mit dem Weißrussen Pavel Platonov wenig Probleme (4:1), Fegerl hatte den Kroaten Tomislav Pucar vom Ligarivalen Fulda-Maberzell wie im Pokal-Achtelfinale über weite Strecken des Matchs gut im Griff und siegte ebenso mit 4:1.

Doch für Jakub Dyjas, 2016 mit zwei Medaillen – Bronze im Einzel und Silber im Doppel – erfolgreichster Ochsenhauser, verlief die Auftaktrunde enttäuschend. Der 22-Jährige musste dem Portugiesen Carvalho Diogo zu einem unerwarteten 4:1-Sieg gratulieren.

Fegerl unterliegt Ex-Ochsenhauser

In der zweiten Runde standen die beiden verbliebenen TTF-Spieler hochkarätigen Kontrahenten gegenüber. Fegerl zog gegen den 30-jährigen Ex-Mannschaftseuropameister Marcos Freitas, einst selbst in Ochsenhausen unter Vertrag und vor knapp zwei Jahren auf Platz sieben der Weltrangliste, in sechs Durchgängen den Kürzeren und war von da an nur noch im Mixed-Wettbewerb vertreten. Gauzy lieferte sich mit dem deutschen Nationalspieler Benedikt Duda ein ganz enges Duell. Mit 12:10 siegte Duda in der Verlängerung des Entscheidungssatzes, sodass für den Weltranglisten-13. aus Frankreich das Einzelturnier beendet war.

Im Doppel war nur das Gespann Simon Gauzy/Emmanuel Lebesson am Start – ausgerechnet die Doppelspezialisten Fegerl und Dyjas hatten diesmal auf den Wettbewerb verzichtet. Die an Position neun gesetzten Franzosen nahmen die ersten beiden Hürden souverän, strauchelten jedoch an der dritten in fünf Sätzen, als ihnen im Viertelfinale die Schweden Mattias Falck/Kristian Karlsson gegenüberstanden, die am Ende die Silbermedaille holten.

In der Bundesliga geht es für die TTF-Profis am Sonntag in Ehingen mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten TTC Schwalbe Bergneustadt weiter. Dann könnte es auch für Simon Gauzy die Chance auf eine Revanche gegen Benedikt Duda geben.