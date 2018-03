Noch keine Vereinbarung für den neuen Kreisel

In der Ochsenhauser Stadtmitte ist am Dienstag bekanntermaßen die Baustelle für den neuen Kreisverkehr am ehemaligen Gasthaus Ochsen angelaufen. In seiner Sitzung am Dienstag hätte der Gemeinderat Ochsenhausen eigentlich dem Abschluss einer Vereinbarung mit Bund und Land bezüglich der Kostenaufteilung und der künftigen Unterhaltung zustimmen sollen. Doch da die Vereinbarung seitens des Regierungspräsidiums bis Dienstag nicht unterschrieben war, wurde der Punkt vertagt.

Spätestens nächste Woche soll die Vereinbarung vom Regierungspräsidium fertiggestellt werden, erklärte Stadtbaumeister Rolf Wiedmann. Der Baubeginn hätte trotz der noch nicht unterschriebenen Vereinbarung wie geplant starten können. Das besondere an der Vereinbarung ist, dass die Kostenteilung nicht auf auf der realen Planung basiert, sondern auf einer Fiktivplanung.

Die dort ermittelten 1,3 Millionen Euro seien vom Regierungspräsidium mittlerweile auf rund eine Million Euro reduziert worden, sagte Wiedmann. Unter anderem weil Gehwegflächen und der Ast des Kreisverkehrs, mit dem die Rottuminsel erschlossen wird, nicht mehr berücksichtigt seien. Aktuell gehe er davon aus, so Wiedmann, dass der Kreisverkehr für die Stadt gegenüber dem Haushaltsansatz von einer Million Euro 150 000 bis 200 000 Euro günstiger werde.

Wenn die Vereinbarung wieder Thema im Gemeinderat ist, sollen auch alle Kosten für das Projekt aufgezeigt werden. Dann könne auch den Bürgern im Detail erklärt werden, was der neue Kreisverkehr kostet, sagte Hans-Joachim Müller (Freie Wähler) und nahm damit Bezug auf eine Wortmeldung, die es zuvor bei der Bürgerfragestunde gegeben hatte. Ein Bürger hatte Aufklärung über die Gesamtkosten gefordert. Über die Kosten für den Teilabbruch des ehemaligen Gasthauses Ochsen, für die Verlegung von Leitungen und mögliche weitere Planungskosten sei bislang nichts bekannt. Außerdem würden „alle Straßen rund um Ochsenhausen“ durch den Umleitungsverkehr kaputt gemacht.

Für 1,75 Millionen Euro (brutto) seien bekanntermaßen die Bauarbeiten in der Februar-Sitzung des Gemeinderats vergeben worden, entgegnete Rolf Wiedmann. Hinzu kämen erfahrungsgemäß Nebenkosten in Höhe von rund 20 Prozent.

Winfried Reischmann vom Stadtbauamt ergänzte, dass der Teilabbruch des ehemaligen Ochsens knapp 300 000 Euro kostet. „Das ist viel Geld, keine Frage. Aber es gab im Grunde keine Alternative, es sei denn, die Stadt hätte den gesamten Ochsen zu wesentlich höheren Kosten erworben.“ Unterm Strich müsse die Stadt dafür aber deutlich weniger bezahlen. Dies hänge mit dem Landessanierungsprogramm und der aktuell abzurechnenden Stadtsanierung zusammen. In diesem Zuge könnten die Abbruchkosten mit zu erwartenden Rückzahlungen an das Land gegengerechnet werden, was die Kosten letztlich deutlich reduziere.