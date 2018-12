Noch freie Plätze bei den Skikursen

Nach der Skilehrerfortbildung mit 40 Lehrkräften im Pitztal, bei der die Ski- und Snowboardlehrer auf die kommende Saison und die Skikurse vorbereitet wurden, beginnt für den Skiclub Ochsenhausen die kalte Jahreszeit.

Zum Auftakt bietet der Skiclub am Sonntag, 16. Dezember, eine Tagesfahrt an den Hochzeiger an. Abfahrt ist um 5.45 Uhr bei der Firma Ertl-Reisen, Untere Wiesen 7 in Ochsenhausen. Die Fahrtkosten betragen für Erwachsene 59 und für Kinder und Jugendliche 47 Euro. Die Ski- und Snowboardkurse für Kinder ab vier Jahren, Jugendliche und Erwachsene finden diesen Winter am 5., 6., 12. und 13. Januar statt. Der Zustieg zu den Bussen ist in Ochsenhausen, Reinstetten, Mittelbuch, Berkheim und Rot an der Rot möglich. Mehr Informationen, Preise, Abfahrtszeiten sowie die Online-Anmeldungen gibt es im Internet unter www.skiclub-ochsenhausen.de.