Noch freie Plätze bei den Skiausfahrten

Für die kommenden Ausfahrten des Skiclubs sind noch Plätze frei. Am Sonntag, 1. März, bietet der Skiclub eine Ausfahrt in die Lenzerheide (Schweiz) an. Abfahrt ist um 5.30 Uhr bei Ertl-Reisen, Untere Wiesen 7 in Ochsenhausen. Die Fahrtkosten betragen für Erwachsene 80 Euro, 65 Euro für Jugendliche und 49 Euro für Kinder. Der Anmeldeschluss für die Ausfahrt in die Lenzerheide ist am Mittwoch, 26. Februar, um 12 Uhr. Die weitere Skiausfahrt mit Après-Ski ist am Samstag, 14. März. Sie führt nach Fiss/Serfaus. Darüber hinaus gibt es zum Abschluss der Skisaison eine Zweitagesfahrt nach Nauders. Auch hier gibt es laut Skiclub noch Restplätze.