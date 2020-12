Niederlage trübt starke Hinrunde kaum

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben sich mit einer Niederlage bei Spitzenreiter Düsseldorf in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge musste Ochsenhausen im Spitzenspiel des elften Bundesliga-Spieltags der Düsseldorfer Borussia zu einem letztlich verdienten 3:1-Erfolg gratulieren. Beide Mannschaften waren ohne ihre Spitzenspieler angetreten. Bei Düsseldorf fehlte Timo Boll, bei Ochsenhausen Hugo Calderano.

Ochsenhausens Cheftrainer Fu Yong war trotz der zweiten Saisonniederlage entspannt. „Wir haben heute nicht so schlecht gespielt“, sagte er. „Insgesamt bin ich mit unserer Hinrunde sehr, sehr zufrieden. Wir sind Zweiter mit der jüngsten Mannschaft der gesamten Liga, das ist eine tolle Leistung.“

Gegen den überragenden Düsseldorfer Anton Källberg, der schon vergangene Woche im gesamten Champions-League-Turnier ungeschlagen geblieben war, fanden die Schützlinge von TTF-Trainer Fu Yong am Montagabend kein Rezept. Die TTF bleiben aber trotz der Niederlage auf Platz zwei und schließen die Vorrunde vorläufig mit 16:4 Punkten ab, sechs Zähler vor einem Nicht-Play-off-Platz – vorläufig deshalb, weil noch das Nachholspiel in Mühlhausen am 13. Januar aussteht. Simon Gauzy beendete die erste Saisonhälfte als bester Spieler der Liga mit einer 14:2-Bilanz.

Mit Samuel Kulczycki und ohne den Weltranglistensechsten Hugo Calderano gingen die TTF in das Topspiel. Zunächst traf der 20-jährige Kanak Jha auf Anton Källberg und präsentierte sich phasenweise nicht schlecht. Nach gewonnenem erstem Satz und unglücklich verlorenem drittem Durchgang (12:14) musste Jha eine 1:3-Niederlage quittieren. Gegen Källbergs Landsmann Kristian Karlsson konnte Simon Gauzy durch ein letztlich ungefährdetes 3:0 ausgleichen – nur der erste Satz (13:11) war eng gewesen.

Ebenso wie der erste Durchgang im nachfolgenden Match der beiden „Dreier“, den der 18-jährige Samuel Kulczycki gegen Ricardo Walther nicht ins Ziel bringen konnte (11:13). Danach war Walther am Drücker und siegte ohne Satzverlust. Im Spitzeneinzel gegen Källberg fehlte „Leitwolf“ Simon Gauzy nach den zuletzt anstrengenden Wochen ein wenig die Kraft, um das Ruder noch herumzureißen. So gingen die ersten beiden Sätze sehr deutlich an den 23-jährigen Schweden. Im dritten Satz mobilisierte Gauzy nochmals alle Reserven, konnte jedoch ein hauchdünnes 13:15 nicht vermeiden, sodass Düsseldorf den 3:1-Erfolg bejubeln durfte.

TTF-Projektmanager Manuel Pfender, der mit dem Team in Düsseldorf war, zeigte sich ob der Auswärtsniederlage nicht enttäuscht. „Wir gratulieren Düsseldorf und sind nicht allzu traurig über die Niederlage, da wir mit der gesamten Vorrunde megazufrieden sein können.“

Nach ein paar Tagen Pause steigen die TTF-Profis nach Weihnachten wieder ins Training ein. Bereits am 3. Januar sind sie wieder gefordert, wenn es zum TSV Bad Königshofen geht. Sechs Tage darauf steigt in Neu-Ulm das Pokalfinale.