Neues Leitungsteam in der ambulanten Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal

Seit 30 Jahren begleitet die ambulante Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal in Trägerschaft der Caritas Biberach-Saulgau Sterbende und deren Angehörigen. Engagierte Frauen und Männer bieten ehrenamtlich Unterstützung an und Begleitung in der letzten Phase des Lebens. Auf diese 30 Jahre blickt die Gruppe im Jubiläumsjahr zurück, in dem es auch eine neue Einsatzleitung gibt: Lydia Müller und Elfriede Wespel übernahmen sie zu Jahresbeginn. Dies teilt die Caritas Biberach-Saulgau mit.

Trotz erschwerter Bedingungen durch die Pandemie sei der Wechsel im Leitungsteam reibungslos erfolgt, heißt es weiter. Nach langjährigem Engagement übergaben Renate Steur und Agnes Ohmann die Einsatzleitung und die Leitung der Gruppe an jüngere Mitglieder. Steur und Ohmann wurde gedankt für jeweils über 25 Jahre gelebtes hospizliches Wirken in der Region. Das neue Leitungsteam wird ergänzt durch Andrea Lacher und Irmgard Städele aus der Gruppe der Ehrenamtlichen und Silke Jones als hauptamtliche Hospizfachkraft der Caritas Biberach-Saulgau.

Die Hospizkräfte sind nicht für medizinische, pflegerische oder therapeutische Maßnahmen zuständig, vielmehr kommen sie zu den Menschen nach Hause, ins Seniorenheim oder ins Krankenhaus, um für eine besondere Lebensphase ein Stück alltägliche Lebensqualität und Menschlichkeit anzubieten. Bei Bedarf ist die Einsatzleitung über ein spezielles Hospizhandy (0162 / 231 4550) zu erreichen. Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann sich bei den Ehrenamtlichen oder bei Silke Jones melden. Neue Ehrenamtliche werden in Vorbereitungskurs für die Aufgabe qualifiziert. Der nächste Kurs startet am 1. März 2023 bei der Caritas in Biberach.