Neues Betreuungssystem in der Grundschule Ochsenhausen

Die Grundschule Ochsenhausen wird zum kommenden Schuljahr wie berichtet Ganztagsschule. Die Schülerbetreuung, die von der Stadt seit dem Jahr 2000 vor und nach dem Unterricht angeboten wird, soll es auch dann weiterhin geben, aber in etwas anderer Form. Die Mitglieder des Verwaltungs-, Schul- und Kulturauschusses haben sich in ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig dafür ausgesprochen, bereits zum 1. April ein neues Betreuungssystem mit verbindlicher Anmeldung und festen Monatsbeträgen einzuführen.

Die Betreuung ist bislang in drei Blöcke eingeteilt: Frühbetreuung (7 bis maximal 8.45 Uhr), Mittagsbetreuung (11.20 bis 13.50 Uhr) und Nachmittagsbetreuung (13.50 bis maximal 16.15 Uhr, nicht freitags). Für die Betreuung zahlen die Eltern pro Block zwei Euro, hinzukommt eine monatliche Grundgebühr von fünf Euro für elf Monate. Die Betreuung kann je nach Bedarf und ohne feste Anmeldung in Anspruch genommen werden. Dies wird sich zum 1. April ändern.

Wie Michael Schmid-Sax, Amtsleiter im Bereich Kultur, Bildung und Betreuung, Schulen und Kindergärten, in der Sitzung erläuterte, wird es künftig eine feste Anmeldung geben. „Dies erleichtert uns den Personaleinsatz.“ Außerdem falle der Verwaltungsaufwand für das Erfassen der in Anspruch genommen Betreuungsblöcke eines jeden Kindes weg. Auch in Sachen Aufsichtspflicht herrsche dann Klarheit. Wenn beispielsweise ein Kind für den ersten Betreuungsblock am Mittwoch angemeldet ist, müsse es an diesem Tag auch da sein. Bislang wisse man das nicht.

Das neue Modell sieht nun feste Monatsbeträge vor, die per Lastschrift eingezogen werden. Für eine bis fünf Betreuungseinheiten pro Woche werden monatlich 39 Euro fällig. Für sechs bis zehn Betreuungseinheiten sind es 73 Euro im Monat, für elf bis 15 Einheiten 107 Euro monatlich. „Für die gewünschten Betreuungszeiten ist eine fest Anmeldung erforderlich, die mindestens für ein Schulhalbjahr verbindlich ist“, präzisierte Schmid-Sax. In Notfällen soll die zusätzliche Buchung einzelner Betreuungseinheiten auch für Kinder möglich sein, die nicht angemeldet sind – maximal sechs Mal im Schulhalbjahr, für jeweils fünf Euro. Von den Gemeinderäten gab es positive Rückmeldungen. Schulleiterin Stephanie Albrecht erklärte auf Nachfrage, dass es viele Kinder gebe, vor allem jüngere, „die immer in der Betreuung da sind“. 80 Kinder kämen regelmäßig. Außerdem gebe es viele Anfragen für eine Ferienbetreuung.

Die neue Regelung gilt ab April und vorläufig bis Ende des ersten Schulhalbjahres 2018/19, sodass das neue System bis zum Start der Ganztagsschule getestet und gegebenenfalls nachjustiert werden kann.